“Para hacer una propaganda eficaz es indispensable contar con los más modernos medios. Una de las formas de difusión más poderosas entre las conocidas en nuestros días, es inconteniblemente la cinematografía” (Horemans, “La Grande Revue”, 1927).

A principios del siglo XX todas las naciones latinoamericanas, en pleno proceso de modernización industrial y urbanística, buscaban mostrar su mejor rostro al Viejo Continente con un doble propósito, de un lado, aumentar la presencia de inversiones británicas, francesas, italianas o germanas; y de otro, reafirmar su filiación con la cultura cristiana-occidental. Este nuevo proceso de autoafirmación cultural externa se llevó a cabo, al mismo tiempo, reafirmando los valores ancestrales de las poblaciones originarias en un esfuerzo denominado ‘indigenismo’. Para aumentar la complejidad de estos cambios, esta combinación de rasgos europeos y rasgos autóctonos se confrontó con la avasallante presencia industrial estadounidense en Latinoamérica. Gran parte de las élites y de la clase política del Nuevo Continente quedaron subyugadas por el ímpetu norteamericano y su ‘diplomacia de las cañoneras’ que se consolidó aún más después de la Primera Guerra Mundial cuando Europa se fue replegando paulatinamente de América Latina.

Hacia la tercera década del siglo pasado, el Perú -como Panamá y otros estados sudamericanos- iniciaron los primeros proyectos de promoción turística y cultural a escala internacional utilizando lo que la tecnología del momento ofrecía como revistas, periódicos, boletines institucionales, anuncios impresos contratados, programas radiales y, lo más novedoso, el cine documental y el cine comercial.

La cancillería peruana registró el 24 de febrero de 1927 como la fecha de la “Misión Horemans”, una propuesta belga formulada por Francisco Horemans, director del magazine “La Grande Revue” de Bruselas, al canciller peruano Pedro Rada y Gamio. En ella le manifestaba su admiración por el documental cinematográfico mudo “El desarrollo de los caminos en el Perú” producido por el Touring Club Peruano presentado por la legación peruana en los teatros de la región walona del país y le planteaba un cronograma de trabajo para realizar una secuencia de producciones cinematográficas para la propaganda del país de los incas en Bélgica y Francia. Horemans afirmó que “si estas proyecciones van acompañadas de una conferencia oportuna y amena, su efecto de penetración será irresistible, y habrá ganado entre los espectadores un buen número de prosélitos; esto como resultado del efecto directo” (Memorándum s/n de febrero de 1927).

A continuación, Horemans explica por qué las exhibiciones cinematográficas deben empezar por su país. Afirmó que la situación geográfica y económica de Bélgica es inmejorable y, segundo, señala que existía gran interés de los capitalistas locales por invertir en el extranjero. Respecto a Francia indica que existe un comité permanente franco-belga de propaganda que podría usarse para divulgar las películas peruanas en París y los principales puertos del país. Aunque el documento no lo dice, se infiere que la lengua de trabajo de los documentales sería el francés. El canciller Rada y Gamio encargó la respuesta a la dirección cultural de la cancillería, sin embargo, dado que en ella se preguntaba por los costos del proyecto y que no llegó a hacerse ningún documental con la revista se asume que la principal dificultad fue el precio de producción.

Horemans, en 1927 contaba con cincuenta años. “Fue un fotógrafo, pintor y dibujante belga que trabajó principalmente en Marchienne-au-Pont. Obtuvo una medalla de oro en el ‘Salon des Arts et Métiers de Bruxelles’ (Directory of Belgian Photographers, 2026). En la revista, fundada por Fernando Labori en 1897, se ocupaba de la crítica literaria. El entusiasmo de Horemans dejó huella porque, en la década de los años treinta, el Perú dio el paso hacia el cine sonoro produciendo un documental patriótico (el desfile militar de 1933) que se exhibió en toda la república pero que fue hecho únicamente en castellano. Unos años después nacerá “la empresa Amauta Films que se constituye en Lima en 1937 por iniciativa del industrial Felipe Varela la Rosa, en sociedad con su hermano Washington Varela la Rosa y Renato Lercari y Alfonso Cisneros más unos socios minoritarios” (León, 2011) que producirá las filmaciones del trienio siguiente. Es la época en que destacan los históricos actores José Muñiz, Óscar Ortiz de Pinedo, Elvira Travesí y Edmundo Moreau (Taype, 2021).

A inicios de la década de los cuarenta, Estados Unidos se había apropiado de todas las opciones de promoción y divulgación del Nuevo Continente -cine, radio, anuncios impresos- dejando a libre albedrío de las cancillerías el titánico esfuerzo presupuestal de financiar sus propias revistas y boletines institucionales ajustando, además, sus campañas turísticas a los patrones del mercado estadounidense lo que, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, generó una pobre aproximación al Asia y a Oceanía.