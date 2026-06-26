La Universidad necesita un cambio histórico

Las elecciones para la rectoría de la Universidad de Panamá no pueden verse como un simple proceso administrativo. Se trata de una decisión importante que definirá el rumbo de la principal universidad pública del país durante los próximos años.

Como estudiante, considero que existe un sentimiento creciente de inconformidad con el funcionamiento actual de la institución. Las críticas no se enfocan únicamente en una persona o administración. También incluyen problemas estructurales que durante años han afectado la experiencia universitaria. Por ello, estas elecciones deben ser una oportunidad para impulsar una transformación profunda.

Es evidente que la Universidad de Panamá enfrenta desafíos que ya no pueden seguir ignorándose. El deterioro de algunas instalaciones, la lentitud de los procesos administrativos y la falta de soluciones a problemas recurrentes han generado frustración en diferentes sectores de la comunidad universitaria.

Las comparaciones con otras universidades públicas son inevitables. Mientras algunas instituciones avanzan en modernización y crecimiento, muchos estudiantes perciben que la Universidad de Panamá ha quedado atrasada en aspectos importantes como infraestructura y planificación. Panamá necesita una universidad pública que busque constantemente la excelencia y no una institución que se conforme con mantener las mismas condiciones.

Uno de los ejemplos más visibles son las dificultades que enfrentan facultades como Humanidades, Economía y Comunicación Social. Durante años han existido quejas relacionadas con la falta de agua y otras deficiencias en servicios básicos. Para muchos estudiantes resulta preocupante que problemas tan esenciales continúen sin una solución definitiva.

Cuando una administración no logra resolver necesidades importantes de su comunidad, es normal que surjan cuestionamientos sobre su gestión. La universidad debe ser un espacio de formación, investigación y desarrollo. Por esa razón, muchos consideran necesario evaluar propuestas que presenten cambios reales.

En este contexto, los votantes tienen la responsabilidad de analizar cada candidatura con seriedad. Personalmente, no me identifico con la propuesta del oficialismo universitario, pero tampoco considero que cualquier alternativa deba recibir apoyo automático. La Universidad de Panamá necesita un liderazgo independiente, preparado y con visión de futuro, que deje atrás los intereses políticos y priorice el bienestar de la institución y sus estudiantes. Su historia exige reconocer los problemas actuales y trabajar por un cambio verdadero.