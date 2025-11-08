Las Relaciones Públicas, una carrera para celebrar

La Facultad de Comunicación Social (FACOS) de la Universidad de Panamá, desarrolló los días del 27 al 30 de octubre, actividades didácticas como: conferencias, conversatorios, concursos y reconocimientos, Bajo el slogan “Conecta, Comunica y Crea”. Las cuales llenaron de fervor e inspiraron a los estudiantes, a desplegar más su potencial. Esto en conmemoración del día del Relacionista Público, que se celebra el 28 de octubre.

Inaugurado por el decano Edgardo Murgas, la vicedecana Enereida De La Cruz, y la directora de la carrera de Relaciones Públicas, Bárbara Rodríguez, dieron pie a estos eventos que buscan incentivar y celebrar una carrera que cuenta con idoneidad y la ley 21 de 2005 que la ampara.

Con el deseo de fomentar el sentido de pertenencia a los estudiantes, se convocó a reconocidos profesionales como: Myriam Paredes profesionales nacionales e internacionales, Nayarit Gordon, Andreia Athaydes (Brasil), Nahitsory González, Humberto Rodríguez, y Martha Bonilla, profundizando temas fundamentales tales como la imagen corporativa, Las tendencias actuales de las R.R.P.P.: y la Inteligencia Artificial para comunicadores.

Dentro de lo programado, se incluyó a egresados recientes de la facultad para brindar las experiencias mediante el conversatorio “Tres Voces, Una Pasión”. Donde compartieron sus pericias adquiridas durante el desempeño de su labor.

Los estudiantes con el mayor índice académico fueron premiados con el reconocimiento “Sigma Lambda” en esta semana, dentro de una ceremonia que incluyó baile y canto por parte de artistas típicos y talentos provenientes de la facultad de Bellas Artes.

Cabe resaltar que la agenda para esta semana cumplió con su cometido, motivando a los estudiantes a adquirir más conocimientos e innovar dentro de la carrera con vehemencia. Sin duda el lema “Conecta, Comunica y Crea” fue la bandera que se adoptó esta semana.

El autor es estudiante de Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá.