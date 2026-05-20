Ley de Sustancia Económica: tres correcciones que el primer debate no puede ignorar

Panamá llega al primer debate del Proyecto de Ley 641 con una responsabilidad que trasciende lo coyuntural: definir si mantiene la viabilidad de su plataforma internacional de servicios o si, por cumplir con la Unión Europea y el Foro Global de la OCDE, termina aprobando un régimen que castiga la sustancia que pretende promover. Desde mi experiencia al frente de la DGI, propongo tres ajustes antes de que el proyecto pase al pleno. El principio rector es simple: que el remedio no sea más costoso que la enfermedad.