Los derechos del consumidor: una protección necesaria en el mercado

No se necesita ser un erudito para comprender que vivimos en una sociedad en la que todas las personas tienen derechos y obligaciones en los distintos aspectos de su vida cotidiana.

Un ejemplo claro se observa en el ámbito familiar. Cuando los padres no conviven con sus hijos menores, existe la obligación de aportar mensualmente una cuota alimentaria para garantizar su bienestar. A su vez, el progenitor también tiene el derecho a mantener una relación con el menor mediante un régimen de guarda, crianza y visitas que fortalezca el vínculo paterno o materno-filial.

Otro ejemplo se presenta en el ámbito laboral. Una empresa puede ejercer su derecho de terminar la relación laboral con un trabajador bajo determinadas causales establecidas en la ley. Sin embargo, también tiene la obligación de cumplir con el pago de los derechos adquiridos del trabajador, así como la indemnización correspondiente según la causa de la terminación del contrato.

En materia de consumo ocurre algo similar. Desde hace décadas se ha observado la vulneración de los derechos de los consumidores, los cuales comenzaron a reconocerse formalmente a partir del emblemático discurso pronunciado por el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien destacó la importancia de proteger a los consumidores y estableció principios fundamentales para su defensa.

Con el paso del tiempo, esta visión evolucionó hasta consolidarse en el movimiento internacional de protección al consumidor, que hoy reconoce el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, celebrado cada 15 de marzo, con el objetivo de promover un consumo responsable y consciente.

En Panamá, la protección de los consumidores surge de la necesidad de equilibrar las relaciones dentro del mercado, donde tradicionalmente el consumidor es considerado la parte más vulnerable. Inicialmente se promulgó la Ley 29 de 1996 y, posteriormente, la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, normativa que regula actualmente la defensa del consumidor y la libre competencia, y que ha sido objeto de diversas modificaciones para fortalecer la protección de los usuarios.

Entre los principales derechos de los consumidores se destacan: el derecho a la seguridad, a la información, a elegir libremente, a la educación como consumidor, a la compensación, a ser escuchado, a un ambiente saludable y a la protección de sus intereses económicos. No obstante, uno de los derechos que con mayor frecuencia resulta vulnerado es el derecho a recibir información clara, veraz y oportuna.

La solución a esta problemática no es sencilla, ya que intervienen múltiples actores dentro del mercado. Sin embargo, es fundamental que los proveedores cumplan con su obligación de ofrecer información transparente sobre los productos y servicios que comercializan, mientras que los consumidores deben mantenerse atentos y exigir el respeto de sus derechos.

Por ello, es importante que, al momento de adquirir un producto o servicio, los consumidores conozcan las garantías y beneficios que les otorgan las normas de protección al consumidor. En caso de presentarse alguna irregularidad, pueden acudir a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), institución encargada de velar por el cumplimiento de la normativa y de proteger los derechos de los consumidores en Panamá.

Finalmente, no debe perderse de vista que la Acodeco tiene entre sus funciones la atención prioritaria de los asuntos que afecten los derechos de los consumidores. Su labor es fundamental para mantener el equilibrio en las relaciones de consumo, recordando que un mercado justo y transparente solo es posible cuando los derechos de los consumidores son respetados y defendidos de manera efectiva.