Panamá ganó aunque perdió

Los panameños vivimos la noche del miércoles 17 de junio sobre un mismo hecho dos momentos clave; por un lado, la triste derrota de la selección nacional de fútbol ante su similar de Ghana en el mundial de la FIFA 2026 y, por el otro, experimentamos un gran momento: ver al país entero unido en la esperanza. Me referiré al segundo tema desde el punto de vista de la comunicación porque el contexto refleja grandes avances y oportunidades en la materia que valen la pena mencionar.

La marca Panamá se posicionó en el escenario local y mundial porque fue notorio ver a un país pequeño alineado en disfrutar de la emoción y los sueños: No había un solo lugar de trabajo, escuelas, o de esparcimiento en el que se dejara de mencionar la participación de Panamá en su segundo mundial, con pronósticos de expertos y no expertos. Incluso, miles de panameños con esfuerzo y sacrificio viajaron para acompañar con banderas, bailes, tambores y mucha alegría a la Sele en una marea roja que se hizo sentir en las calles de Canadá y en el mundo que conoció de la presencia de los alegres panameños, a través de los medios tradicionales y redes sociales cuyo eco aún resuena.

A nivel de comunicación se puede decir que las acciones fueron ampliamente superadas porque el efecto rebasó las expectativas, los panameños nos unimos y todavía seguimos disfrutando de grandes emociones y esperanzas. Por otro lado, los medios de comunicación han destinado gran parte de su tiempo y espacio para respaldar y cubrir la ruta de la Sele hacia el mundial y los partidos. Hasta enviaron gran cantidad de corresponsales a cubrir cada detalle desde la llegada, entrenamientos y otros encuentros de nuestro equipo de fútbol en la justa futbolera mundial, esto sin dudas es un logro comunicacional que pocas veces se observa (que la gran mayoría de la opinión pública concentre un tema por largo tiempo, salvo las crisis extendidas).

También hubo viajes de artistas y generadores de contenidos de medios digitales, lo que refuerza la comunicación formal e informal. Y ni hablar de las instituciones públicas y la empresa privada que se sumaron al esfuerzo destinando grandes presupuestos y contagiaron a sus públicos a que se vistieran de rojo y desarrollaran actividades con artículos promocionales para apoyar a la Sele.

Si la noche del miércoles 17 de junio quedó un sabor agridulce, podemos afirmar que Panamá ganó porque su Sele hizo un gran esfuerzo durante la mayor parte del partido y la marca país se fortaleció y ese es el aspecto que debemos resaltar y mantener vivo, el de una Nación que a pesar de las adversidades del primer resultado, envió al mundo un mensaje de unidad, de alegría y de concordia que, a pesar del 1-0 en los minutos finales, sigue vivo porque no todo está perdido, tenemos dos partidos pendientes en el mundial en los que la emoción nos seguirá uniendo porque así somos los panameños con su marea roja.