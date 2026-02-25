Manuel Orestes Nieto publica antología poética

El poeta Manuel Orestes Nieto publica una nueva antología poética: <b>Borde de Mar</b>, bajo el sello editorial Letralia-FBLIBROS y está disponible en forma digital e impresa en Amazon. Es un volumen de 276 páginas y contiene 12 poemarios, de los cuales 5 son premios Ricardo Miró en poesía, obtenidos en décadas distintas. Sus editores señalan sobre esta publicación que 'la memoria personal y colectiva, la historia, el territorio, la ciudad, el amor y la muerte, con el mar como presencia simbólica constante, son algunos de los puntos cardinales de este libro. Son textos que mantienen una coherencia temática y formal que le dan al libro carácter de cuerpo único. El verso libre, las secuencias extensas y una prosa poética de cuidadoso ritmo, sostienen una escritura que avanza de manera continua y que concibe la poesía como un espacio de conciencia, memoria y responsabilidad frente al tiempo vivido.'La trayectoria del poeta Nieto cumplió a fines del año 2025, 55 años desde la edición de su primer libro, en 1970. También recibió el Premio Casa de las Américas (1975) por el poemario Dar la cara y es, hasta ahora, el único poeta panameño en ostentar esta distinción. Es ganador, además, del Premio José Lezama Lima por su obra <b>El cristal entre la luz.</b> Su poesía ha sido traducida a 17 lenguas.