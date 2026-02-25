Manuel Orestes Nieto publica antología poética

El poeta Manuel Orestes Nieto publica una nueva antología poética: Borde de Mar, bajo el sello editorial Letralia-FBLIBROS y está disponible en forma digital e impresa en Amazon.

Es un volumen de 276 páginas y contiene 12 poemarios, de los cuales 5 son premios Ricardo Miró en poesía, obtenidos en décadas distintas. Sus editores señalan sobre esta publicación que “la memoria personal y colectiva, la historia, el territorio, la ciudad, el amor y la muerte, con el mar como presencia simbólica constante, son algunos de los puntos cardinales de este libro.

Son textos que mantienen una coherencia temática y formal que le dan al libro carácter de cuerpo único. El verso libre, las secuencias extensas y una prosa poética de cuidadoso ritmo, sostienen una escritura que avanza de manera continua y que concibe la poesía como un espacio de conciencia, memoria y responsabilidad frente al tiempo vivido.

“La trayectoria del poeta Nieto cumplió a fines del año 2025, 55 años desde la edición de su primer libro, en 1970. También recibió el Premio Casa de las Américas (1975) por el poemario Dar la cara y es, hasta ahora, el único poeta panameño en ostentar esta distinción. Es ganador, además, del Premio José Lezama Lima por su obra El cristal entre la luz. Su poesía ha sido traducida a 17 lenguas.