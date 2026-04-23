Memorias de un ferrocarril en occidente

El ferrocarril de Chiriquí fue una de esas obras cumbre del Gobierno de Belisario Porras Barahona. El impulso que se le dio a la extracción del banano, motivo al Estado a conectar Panamá con el Occidente. Siempre estuvo dentro de las políticas públicas el dejar atrás la precariedad del hinterland por el progreso. El presidente Belisario Porras tenía dentro de sus planes el rescate de la idiosincrasia de los pueblos rurales.

La hermosa tierra chiricana siempre brindó la calidez y humildad de sentirse orgullosos de su tierra. A pesar de la distancia, ya desde tiempos coloniales, la provincia de Chiriquí siempre preservó sus raíces. Cuna de grandes luchadores sociales, sin duda algo que merecía la atención de la capital era su gran producción alimentaria. Algo que movió los intereses por conectar toda la provincia con el resto de los pueblos cercanos.

El ferrocarril de Chiriquí fue un motor social político y económico de la cultura chiricana. Merece recordar esta fecha, y en realidad todo el mes, la provincia cómo bastión de resistencia frente a los poderes impuestos. Un proyecto que atrajo mucha inversión, pero aparte de eso vislumbró la ocupación de estas tierras por un capital extranjero que ocupó mano de obra local y extranjera también.

Incluso el rotativo Ecos del Valle señala al respecto que “El objetivo principal que indujo a las administraciones pasadas a prolongar la línea férrea desde la ciudad de La Concepción hasta el mar, atravesando enormes extensiones de tierras inmejorables para la agricultura, fue el de habilitar un verdadero puerto para el comercio exterior, que a la vez contribuyera al desarrollo económico y comercial de la rica provincia de Chiriquí y permitiera la explotación de las regiones por donde el pito de las locomotoras y el jadear de sus máquinas anunciaran la llegada del progreso largo tiempo esperado” (Ecos del Valle, 6 de septiembre, 1934).

En este marco se celebra de los 110 años de la inauguración del ferrocarril de Chiriquí. La actividad quiere dejar una huella en la memoria de los chiricanos, por una vía de comunicación terrestre, que marco la vida económica de Chiriquí. Esta vía férrea dejo plasmado, entre los locales, el sueño de ser dueños de su propio destino.

En este sentido los amigos pro rescate del ferrocarril nacional de Chiriquí los quiere invitar el miércoles 22 de abril se llevará a cabo una jornada cultural para conmemorar los 110 años de la inauguración del Ferrocarril Nacional de Chiriquí (FNCH). El evento tendrá lugar en los terrenos de la Feria de David, de 4:00 p.m. a 7:30 p.m.

La periodista Dayana Rivas de la red de museos y centro de visitantes de Panamá señala que “como parte de los atractivos, se realizará un conversatorio con especialistas en el tema ferroviario. Además, se está preparando una exposición fotográfica con imágenes antiguas que documentan la infraestructura y la época dorada de este medio de transporte en la región. Se adjuntan fotografías históricas del Ferrocarril Nacional de Chiriquí; imágenes como estas se pondrán en contexto durante la actividad, a través de un relato oral y visual de esa maravillosa época”.