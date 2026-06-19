¿Mezclar etanol en la gasolina?

La discusión sobre la incorporación de etanol en las gasolinas no es nueva en Panamá; por el contrario, reaparece de forma cíclica cada vez que el precio internacional del petróleo genera presión económica o social. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por compromisos climáticos, transición energética y volatilidad geopolítica, el debate ha evolucionado de una conversación coyuntural a una decisión estratégica de país.

A nivel global, la búsqueda de fuentes energéticas más limpias se ha intensificado no solo por el impacto ambiental acumulado desde la Revolución Industrial, sino también por la dependencia de mercados internacionales altamente inestables. Esto ha impulsado el desarrollo de biocombustibles, destacando principalmente el biodiésel y el etanol, ambos con niveles de madurez tecnológica y comercial ya consolidados en países como Brasil, Estados Unidos y Colombia.

El biodiésel es un combustible derivado de aceites vegetales, grasas animales o residuos lipídicos, procesados mediante reacciones de transesterificación. Sus propiedades físico-químicas, mayor punto de inflamación, menor volatilidad y densidad cercana a 0.88 g/cm³, lo convierten en una alternativa viable para motores diésel con mínimas adaptaciones. Su uso está ampliamente extendido en Europa, especialmente en Alemania y Francia, donde existen mezclas obligatorias (B7, B10).

Por otro lado, el etanol se obtiene mediante la fermentación de azúcares provenientes de cultivos como caña de azúcar, maíz o yuca. Tecnológicamente, es un proceso maduro y altamente eficiente en climas tropicales, lo que representa una ventaja directa para países como Panamá. En Brasil, por ejemplo, el uso de mezclas E27 (27% etanol) es obligatorio, y existen vehículos “flex fuel” que operan con hasta 100% etanol. Colombia, por su parte, utiliza mezclas E10 y ha integrado el etanol en su política energética nacional.

En el caso panameño, la discusión no debe centrarse en si implementar o no el etanol, sino en cómo hacerlo de manera técnica, gradual y regulada. Panamá presenta condiciones interesantes: Clima tropical favorable para cultivos energéticos (caña, yuca, incluso residuos agrícolas), Infraestructura logística robusta (puertos, almacenamiento, distribución) y como punto negativo tenemos una alta dependencia de combustibles importados, lo que representa un riesgo energético. No obstante, también existen limitantes estructurales importantes: disponibilidad de tierras, presión sobre recursos hídricos, y la necesidad de evitar conflictos con la seguridad alimentaria.

Como estrategia país, esta iniciativa puede buscar obtener los siguientes beneficios: Reducir emisiones de CO₂ entre 3% y 10%, disminuir la dependencia de importaciones de gasolina y desarrollar una cadena de valor local (agricultura, procesamiento, transporte).

Además, Panamá podría aprovechar residuos agrícolas (biomasa) para producir etanol de segunda generación, evitando competir directamente con cultivos alimentarios.

La transición hacia biocombustibles en Panamá debe plantearse como una estrategia complementaria y progresiva dentro de una matriz energética más diversificada. La clave estará en evitar los extremos: ni adoptar el etanol como una solución milagrosa sin sustento técnico, ni descartarlo por intereses o inercias del modelo actual.

Panamá tiene la oportunidad de aprender de experiencias regionales y diseñar un modelo propio, basado en evidencia y planificación territorial. Si se implementa correctamente, el bioetanol puede convertirse en una pieza relevante dentro de la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental del país.