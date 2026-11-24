La economía panameña ha registrado históricamente un ritmo de crecimiento sostenido con promedios de entre el 4% y el 5% anual. A pesar de los desafíos posteriores a la pandemia, el país ha logrado retomar un ritmo de aceleración económica apoyado en una sólida estrategia de desarrollo. Este dinamismo se ve reforzado por una fuerte consolidación del sector logístico, impulsada por importantes inversiones proyectadas en la infraestructura portuaria y en el Canal de Panamá, obras que no solo potencian la capacidad interna del país, sino que se alinean directamente con la transformación de las cadenas de suministro a nivel internacional.

En el escenario global actual, el fenómeno del nearshoring está reconfigurando la geografía del comercio. Diversos grupos multinacionales están tomando la decisión estratégica de trasladar operaciones comerciales, de abastecimiento y logística que tradicionalmente se asignaban a regiones lejanas como Asia o Europa del Este hacia el hemisferio americano. En esta reestructuración, Panamá se consolida como una alternativa sólida e idónea para conectar de manera eficiente con los grandes mercados de Norteamérica, tales como Estados Unidos, Canadá y México. La combinación de una ubicación geográfica privilegiada, costos operativos altamente competitivos frente a otras regiones y un talento humano calificado posiciona a Panamá y la región en una situación de ventaja estratégica.

Sin embargo, capitalizar este momento requiere superar la barrera de la desinformación. Para una empresa extranjera con planes de expansión hacia Panamá o la región, uno de los principales riesgos radica en tomar decisiones basadas en percepciones superficiales o en el ruido mediático y periodístico que suele rodear la coyuntura política de los países latinoamericanos. Las oportunidades reales de desarrollo e inversión son mucho más profundas que las consideraciones políticas o el color del gobierno de turno. Es decir, lo fundamental para los inversionistas es realizar análisis de mercado rigurosos que permitan identificar las oportunidades efectivas de negocio, evaluar los riesgos asociados y definir mecanismos concretos para administrarlos y mitigarlos con éxito.

Asimismo, la llegada e instalación de capitales extranjeros en la región exige un proceso de aterrizaje sin fisuras. Las corporaciones internacionales no solo buscan un destino atractivo, sino también la certeza de un acompañamiento integral desde el primer hasta el último paso. Este proceso de onboarding debe cubrir desde la elección de la jurisdicción y la estructura jurídica o de negocios más conveniente, hasta la navegación por los marcos fiscales y regulatorios, abarcando incluso la selección y reclutamiento del personal clave para liderar la operación local.

En conclusión, la región y Panamá se encuentran parados sobre una oportunidad histórica e inigualable. El desafío actual no es solo atraer el interés internacional, sino acompañar activamente a las empresas para transformar esa necesidad de relocalización en inversiones sólidas, seguras y de largo plazo que impulsen el desarrollo regional.