Una encuesta publicada en La Estrella de Panamá, elaborada por Prodigious Consulting, muestra que el 76.3 % de los panameños evalúa negativamente la gestión presidencial.

Hay otro factor en la encuesta: ¿Para quién gobierna? La encuesta arroja resultados llamativos de la percepción de la nación panameña. “Un 80.3 % de los encuestados considera que las decisiones del Ejecutivo favorecen a los empresarios y a sectores de mayores ingresos”.

Solo este factor es preocupante para la estabilidad nacional. La izquierda local la utilizará para imponer su narrativa, abriendo una brecha importante en la sociedad.

Pero además hay un país inestable: Colón, puertos, drogas, pandillas, la basura la mina, río indio, Varela conspirando con los chinos, EE.UU. presionando por los puertos. Si el gobierno no la maneja se pierde el 2026. Están obligados a cambiar la imagen actual, es prioritario.

El gobierno del presidente Mulino debería ampliar su base social y política para enfrentar los múltiples conflictos en desarrollo. No se puede gobernar con una visión estrecha, tiene tiempo para cambiar el paso.

No observó que en el 29 el pueblo votaría por un candidato presidencial nacido de las entrañas de los empresarios.

Control del daño

1.- Cambiar la mente y los corazones del pueblo panameño. Que se gobierna en beneficio de los empresarios. Esta percepción es perversa.

2.- El gobierno debe buscar la unidad nacional para enfrentar las amenazas y situaciones de conflictos internos y externos.

3.- Debería de trabajar para obtener gobernabilidad. No es solo aplastando a los revoltosos del SUNTRACS, y a las fuerzas del movimiento popular .

4.- Priorizar la estabilidad. Imponer por la fuerza del Estado la ley y el orden en: Colón, los puertos, San Miguelito y aéreas rojas.

5.- Rescatar la confianza en su gobierno. Al Presidente le hace falta más de la mitad de su administración. Está a tiempo de producir los cambios por el bien de la patria.