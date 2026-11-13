Presencia de los escritores panameños en los medios

La creación literaria expande cada día más sus dominios en el Panamá contemporáneo, gracias a un número importante de autores que llevan años tomando muy en serio la escritura, y a los cuales se les han ido sumando nuevas talentos que -todos juntos- fortalecen las letras nacionales más allá de las simples apariencias.

Tanto el cuento como la poesía han ido alcanzando sitios de privilegio entre los géneros literarios, de tal manera que tanto a través de los premios conquistados en buena lid, como mediante la publicación de no pocos de sus libros, se ha vuelto notable el salto cualitativo que han dado estos autores en su desarrollo intelectual y artístico.

Ya son tantas y de tan variadas tendencias los hombres y mujeres que hoy nos representan literariamente como país, que intentar siquiera la elaboración apresurada de una lista selecta resultaría casi que un auténtico contrasentido. Por ejemplo, es un hecho innegable que en toda el área de Centroamérica llevamos la delantera. Además, para demostrarlo están las buenas antologías; que por cierto existen varias en nuestro medio.

Además, no son pocos los nuevos nombres que van apareciendo, a menudo como resultado de estímulos tales como el Diplomado en Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, y los cursos PROFE que se imparten desde el Ministerio de Cultura. A todo lo cual habría que añadir los varios talleres individuales -ya sea presenciales o virtuales- que han estado ofreciendo en años recientes respetados escritores de una reconocida trayectoria.

Si bien no cabe duda de que el talento auténtico generalmente nace como un acto natural en las diversas artes -incluida la creación literaria-, también es cierto que hay aspectos particulares que pueden dominarse poco a poco con la práctica cotidiana teniendo un mínimo de sensibilidad y disciplina. Siendo esto así, no es de extrañar que cada día surjan más escritores nacionales y extranjeros residentes que poco a poco han encontrado en Panamá tierra propicia para darle cauce a su innata creatividad. Sin duda, los premios literarios obtenidos en buena lid ayudan, y también determinados cursos y talleres, pero sólo el genuino talento termina imponiéndose a quienes se saben sensibles a esa creatividad literaria que nada más surge de la vida misma sabiéndola asumir y administrar...

Si bien los certámenes literarios no siempre arrojan resultados irrebatibles en cuanto a las obras premiadas, ya que finalmente son los gustos y las preferencias personales de un determinado jurado los que se imponen, el solo hecho de que tantos autores se preparen para competir ya representa un estímulo importante que no debemos desechar.

Me llama la atención el hecho de que actualmente sean tan pocos los escritores nacionales que aportan artículos de opinión sobre temas culturales o incluso de otra índole en nuestros periódicos locales. En otras épocas era distinto. Si nos remontamos al siglo xix panameño sería fácil confirmar que eran los escritores del momnento los que más aparecían en sus páginas. Pienso en Guillermo Andreve, Gaspar Octavio Hernández, Ricardo Miró, León A. Soto y tantos otros, muchos de ellos hoy bastante olvidados. Y pasando el tiempo, en Ricardo J. Bermúdez, José Guillemo Ros-Zanet, Tobías Díaz Blaitry; Joaquín Beleño, Carlos Francisco Chagmarín, Mario Augusto Rodríguez, José Franco, Roberto Luzcando, Guillermo Sánchez Borbón (Tristán Solarte) y Raúl Leis, entre otros. Y más recientemente, desde España, Pedro Crenes Castro.

Me parece una lástima que más autores nacionales no aprovechen la posibilidad de mantenerse vigentes en los medios escritos locales, aprovechando el espacio para expresarse en torno a temas no sólo culturales sino de cualquier otra índole, como cada tanto tiempo suelo hacerlo yo mismo con respecto a diversas situaciones nacionales o internacionales que de un modo u otro nos preocupan o nos apremian.