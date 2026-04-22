Protejamos nuestro hogar

La vida es una cadena donde todo está interconectado; cuando un eslabón se daña, el resto del sistema sufre las consecuencias. Debemos entender que la naturaleza no es un recurso ajeno, sino el hogar vivo que nos sostiene, nuestra Madre Tierra. Su destrucción no es solo un problema ecológico, es, en última instancia, la destrucción de la humanidad.

Tal como mencionó el Dr. Daisaku Ikeda, quien fue escritor, filósofo, promotor de la paz y presidente de la Soka Gakkai Internacional, “La naturaleza y la especie humana son inseparables. Destruir el mundo natural es destruir los basamentos de la existencia humana. Somos nosotros los que dependemos de la tierra, y no a la inversa”.

Este planeta es la única casa que tenemos, y la compartimos con más de 8 mil millones de personas. Es el único lugar que nos provee el aire que respiramos, el alimento y los bosques. Dañar estos ecosistemas es como socavar los cimientos de nuestra propia vivienda.

En Panamá, esta realidad ya no es teoría; es el presente:

Seguridad Alimentaria: El clima alterado arruina cosechas y eleva los precios de la comida.

Barreras Naturales: Los manglares nos protegen de huracanes y los arrecifes son la “guardería” de los peces que llegan a nuestra mesa.

Economía Nacional: Si los niveles de agua que alimentan nuestro Canal bajan por la sequía, disminuyen los tránsitos y los ingresos para el país.

A menudo vivimos apurados, viendo noticias de clima extremo como si fueran de otro planeta. Sin embargo, nuestras decisiones diarias definen el futuro de nuestra biodiversidad. ¿Conocerán las próximas generaciones al Águila Harpía (nuestra ave nacional) o a la Guacamaya Verde? ¿O tendrán que conformarse con verlas en una fotografía porque permitimos que la tala y la cacería ganaran la batalla?

Durante la pandemia del COVID-19, la naturaleza nos dio una lección magistral. Al detenernos, el planeta pareció decir: “Por fin un descanso”. Las aguas de los ríos se aclararon y los animales recuperaron espacios. No permitamos que esa lección caiga en el olvido, y no dejemos que el ruido del consumo, silencie de nuevo esa voz de la naturaleza.

Cuidar el entorno no es un acto de caridad ambiental; es sentido común. Es proteger tu salud, tu bolsillo y el futuro de tus hijos. Para construir ese legado, te invitamos a seguir estas recomendaciones:

Valora el agua: Cuídala como el tesoro que es; recuerda que en muchos sectores de nuestro país aún no llega este recurso.

Aprovecha la luz natural: En Panamá tenemos sol casi todo el año. Abre las cortinas de tu casa y apaga las luces.

Gestión de residuos: No arrojes basura a la calle, ríos o playas. Separa tus desechos y llévalos a centros de reciclaje activos.

Movilidad consciente: Si puedes, utiliza el Metro, camina o usa bicicleta. Menos autos significan menos humo y menos contaminación.

Compostaje casero: Puedes usar pequeñas composteras para tus restos de frutas y vegetales. Esto reduce casi a la mitad la basura que envías a Cerro Patacón.

Participación ciudadana: Únete a organizaciones ambientales en jornadas de limpieza y reforestación.

Involucra a los niños: La educación ambiental empieza en casa. Enseñarles a identificar tanto el árbol de Panamá como el águila Harpía, crea un sentido de pertenencia.

Cada acción que realizas hoy construye el mundo de mañana. Vivir en armonía con el ambiente no es solo un deseo, es la única vía para asegurar que la riqueza de nuestra naturaleza —sus colores, fragancias y aire puro— siga siendo el motor de nuestra vida.