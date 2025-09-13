¿Qué va a mover Panamá en el Ferrocarril David-Panamá?

En muchos países pobres, como el nuestro, las ceremonias de inauguración de grandes obras de infraestructura son frecuentes y representan una oportunidad para que los políticos destaquen y se atribuyan el mérito por el trabajo realizado. Sin embargo, muchos de estos proyectos, prometidos en campañas políticas para beneficiar a comunidades pobres de Panamá, no generan suficiente valor para justificar su construcción y mantenimiento.

Las inauguraciones se olvidan rápidamente, y si el valor de lo que se almacena o distribuye en una infraestructura no es capaz de autofinanciarse, ya sea mediante impuestos o tarifas, es probable que el proyecto fracase. Desafortunadamente, si esta tendencia continúa, los países pobres seguirán pidiendo préstamos para financiar obras a gran escala y quedarán atrapados en un ciclo de deudas.

De acuerdo con un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de marzo de 2018, el 40% de los países de bajos ingresos se encuentra actualmente en una crisis de endeudamiento o tiene una alta propensión a estarlo.”

Consideremos el ejemplo de Kenia y el Ferrocarril Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway, inaugurado hace unos añitos atrás, que comenzó a operar en mayo de 2017. Un artículo publicado en The Economist señala que el ferrocarril de 3 200 millones de dólares “puede nunca hacer dinero”. Se suponía que la nueva línea ferrocarrilera transportaría algo así como 40 por ciento de la carga del puerto de Mombasa, pero en su primer mes sólo trasladó dos por ciento.

Desafortunadamente, la economía de la inversión no parecía estar acumulándose. Un estudio del Banco Mundial de 2013 calculó que “la nueva vía ferroviaria será viable sólo si puede mover cuando menos 20 millones de toneladas al año, casi todo lo que pasa por el puerto de Mombasa. Cuando mucho, transportará la mitad de eso”. Ya existen pruebas de que la vía férrea no será sustentable, y si no recibe mantenimiento adecuado quizá no dure mucho tiempo.

Sin embargo, la deuda de Kenia con la Nueva Ruta de la Seda Digital del partido comunista chino, que financiaron y construyeron la obra, sí durará, y crecerá debido a los intereses. Parece que el problema no es la ausencia de vías férreas (infraestructura) per se, sino la ausencia de valor (innovaciones) para mover en esa vía. ¿Qué va a mover Panamá en el Ferrocarril David-Panamá?

Por ejemplo, el economista danés Bent Flyvberg, quien ha realizado una amplia investigación sobre megaproyectos y riesgo, señala que nueve de cada 10 megaproyectos son tardíos, rebasan su presupuesto y tienen bajo desempeño respecto de sus proyecciones económicas. Y la mayoría de los problemas y estudios que FIyvberg cita no están en los países más pobres del mundo, que carecen de capacidad institucional, progreso tecnológico y visión gerencial para administrar esos grandes proyectos; se encuentran en las naciones más ricas.” ¿Si en esos países que el dinero no es problema, que se espera del nuestro que usa préstamos para pagar su planilla estatal?

¿Son imprescindibles los préstamos del paso firme para el tren David-Panamá, o nos costarán nuestra soberanía, el cobre de Cerro Colorado y hasta el Canal?