Salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una organización internacional que fue creada a través de la Conferencia de Bagdad en septiembre 1960, producto de la necesidad de enfrentar la influencia que compañías transnacionales de capital americano y británico mantenían sobre los recursos petroleros de medio oriente, lo cual influía significativamente en la economía de los países de la zona. Sus miembros fundadores lo fueron: Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela, a los que de manera posterior se le adhirieron otros trece Estados (aunque algunos de ellos han formalizado su salida en años recientes).

Así pues, en el Estatuto de la OPEP 1961, en su Artículo 2, se dispuso que: “a). El principal objetivo de la Organización será coordinación y unificación de las políticas petroleras de los países miembros y determinación de los mejores medios para salvaguardar sus intereses, tanto individual como colectivamente; (...)”. Lo cual indudablemente la sitúa con el claro objeto de priorizar los intereses particulares y colectivos de los Estados miembros frente a otros actores internacionales quienes eran los que verdaderamente se beneficiaban de los recursos petrolíferos de dichos Estados.

El impacto del nacimiento de la OPEP en la región de medio oriente fue inmediato. Pues, influyó en una corriente de nacionalización de las empresas privadas que realizaban las explotaciones y su comercialización en territorios de los países miembros de la organización y, permitió que los mismos pudieran por vez primera disponer y decidir de manera soberana sobre sus yacimientos de petróleo.

En la actualidad, en cuanto a su funcionamiento en el ámbito internacional, la OPEP opera de manera colectiva para controlar la producción de crudo de petróleo en sus países miembros, así también, fijan el precio de venta del mismo, con el fin de estabilizar su valor en el comercio internacional.

En cuanto a las reservas de crudo que mantiene la organización, en su boletín estadístico de abril de 2026, se fija en más de 1,2 billones de barriles probados, lo cual representa más del 80% de las reservas de crudo de petróleo a nivel mundial.

Y, ante lo anterior, surge la pregunta: ¿Qué motivó la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP cuando era uno sus miembros más importantes?, ante ello, podemos encontrar diversas respuestas, como lo es el tener la libertad de producir los barriles de petróleo diarios que estime conveniente, poder fijar el precio que estime oportuno, así como el de gozar de mayor libertad para decidir a quién, cómo y cuándo vende su petróleo, sin que tal decisión esté supeditada a lo que determine en su conjunto los miembros de la OPEP.

El anuncio de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP es un hecho significativo que puede afectar el futuro a la propia OPEP, ya que, rompe con el control que mantienen en la zona con respecto a la cantidad de producción de barriles de petróleo diarios y, obviamente impactará en su precio, por la sencilla razón de haber más oferta en el mercado, lo cual sin lugar a dudas beneficiará también a los consumidores.

Aun cuando en los últimos años Emiratos Árabes Unidos clamaba por el que se le permitiera producir más crudo de petróleo de lo acordado dentro de la OPEP (el doble para ser más precisos), la realidad es que el propio Estatuto de la Organización obliga a sus miembros a cumplir con la imposición de cuotas de producción diarias establecidas, para así poder cumplir con las finalidades de la organización. Y es que, actualmente EAU posee reservas de crudo de petróleo calculados en más de 113,000 millones de barriles, lo cual representa aproximadamente el 6% de las reservas mundiales y, ahora que no está obligada a cuotas máximas diarias de producción de barriles de petróleo y a precios topes para su venta, seguramente producirá y comercializará en las cantidades y precios convenientes a sus propios intereses nacionales.

Es importante considerar que también Emiratos Árabes Unidos ha anunciado su salida de la OPEP+, siendo esta otra organización internacional con su propia normativa, mística y con una realidad algo distinta a que la de la OPEP, la cual abordaremos en otra oportunidad.