Servicios en educación, salud y seguridad: estemos pendientes de que cumplan

La viceministra de la Presidencia sustentó recientemente que el “leve incremento” reportado en la planilla estatal por la Contraloría General de la República responde, principalmente, a la necesidad de garantizar servicios en educación, salud y seguridad para la población panameña.

Sin embargo, luego de dos años de gobierno, a muchos ciudadanos nos cuesta conceder el beneficio de la duda a estas explicaciones. Por eso, estamos obligados a ejercer nuestro derecho de contraloría ciudadana y vigilar que este aumento del gasto público se traduzca realmente en mejores servicios y resultados concretos para la población. Porque no será suficiente con abrir escuelas, reactivar hospitales o nombrar más policías. El verdadero desafío consiste en transformar recursos, instituciones y decisiones en resultados efectivos para la gente.

En relación con la educación, no hay duda de que el gobierno debe mejorar la infraestructura escolar, pero eso —que es fundamental y celebramos— no es suficiente. El esfuerzo debe concentrase en resolver nuestros principales problemas: bajos resultados de aprendizaje, brechas entre zonas urbanas y rurales, desigualdad educativa y un currículo que avanza más lento que las demandas del siglo XXI.

La transformación educativa requiere mucho más que anuncios. Exige fortalecer la gobernanza del sistema, mejorar la evaluación y la rendición de cuentas, y garantizar continuidad en las políticas públicas.

La reforma educativa también pasa necesariamente por el aula y por el fortalecimiento de la carrera docente. La calidad de un sistema educativo no puede superar la calidad de sus maestros. Por ello, resulta indispensable revisar la formación inicial, la capacitación continua, los mecanismos de evaluación y la estructura de incentivos.

Por otro lado, garantizar servicios de salud exige mucho más que reabrir instalaciones o aumentar nombramientos. El verdadero desafío es transformar un sistema históricamente fragmentado en uno capaz de ofrecer atención continua, eficiente y centrada en las personas.

Panamá lleva décadas discutiendo la integración entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. El diagnóstico es ampliamente conocido: duplicación de funciones, desigualdad en el acceso, burocracia excesiva y uso ineficiente de los recursos.

La oportunidad de avanzar hacia una integración real representa una posibilidad histórica, pero también enfrenta riesgos importantes. Las reformas en salud suelen fracasar no por falta de diagnósticos, sino por resistencias políticas, institucionales y corporativas mal gestionadas.

Garantizar servicios de salud implica entonces: fortalecer la rectoría del sistema, mejorar la coordinación entre instituciones y priorizar el primer nivel de atención para evitar el colapso hospitalario. También requiere liderazgo político sostenido, transparencia y capacidad de ejecución.

Además, resulta indispensable modernizar los sistemas de información, digitalizar expedientes clínicos y fortalecer la gestión del talento humano. Sin planificación eficiente y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, cualquier intento de transformación corre el riesgo de quedar atrapado entre burocracia, diagnósticos repetidos y expectativas incumplidas.

Finalmente, es obligatorio reconocer que la delincuencia y el crimen organizado no aparecen de la nada. Crecen donde el Estado pierde presencia, las oportunidades desaparecen y la desigualdad se convierte en exclusión y desesperanza. Por eso, garantizar seguridad ciudadana exige mucho más que aumentar policías, cárceles o endurecer penas. La inseguridad es también un problema social, económico e institucional.

Las sociedades más seguras no son necesariamente las más represivas, sino aquellas que lograron construir instituciones legítimas, cohesión social y oportunidades reales para su población. La pobreza, por sí sola, no explica el delito. Lo que realmente alimenta la violencia es la combinación de desigualdad extrema, movilidad social bloqueada y ausencia de oportunidades para miles de jóvenes.

En Panamá, esta situación se vuelve especialmente delicada debido a su posición logística, financiera y comercial, que ofrece ventajas económicas extraordinarias, pero también facilita operaciones del crimen organizado transnacional si las instituciones no son suficientemente sólidas.

Garantizar seguridad sostenible requiere estrategias integrales y de largo plazo: invertir en educación, empleo juvenil, salud mental, fortalecimiento comunitario y recuperación de espacios públicos; mejorar la capacidad policial y judicial; combatir el lavado de dinero; y avanzar en una reforma penitenciaria efectiva.

La seguridad tampoco puede recaer únicamente sobre el Estado. La empresa privada, las comunidades, las universidades, las iglesias y la sociedad civil tienen un papel fundamental en la construcción de cohesión social y cultura de legalidad.

Garantizar servicios públicos en educación, salud y seguridad no dependerá únicamente del tamaño de la planilla estatal ni de nuevos anuncios gubernamentales. Dependerá de la capacidad del país para transformar recursos, instituciones y decisiones en resultados concretos para la población.

La ciudadanía tiene razón en mantenerse vigilante. Porque al final, más que promesas, Panamá necesita servicios públicos que funcionen, instituciones que rindan cuentas y un Estado capaz de cumplir.