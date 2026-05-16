El dilema de la longevidad

La búsqueda de vivir para siempre ha fascinado a los humanos durante milenios. La Epopeya de Gilgamesh, compuesta hace unos 4 mil años, sigue a un rey que busca en el mundo una planta que pueda restaurar la juventud, solo para perderla a manos de una serpiente ladrona. La historia de Juan Ponce de León, de quien se dice que se embarcó en la búsqueda de la fuente de la juventud a principios del siglo XVI, es leyenda y al mismo tiempo verdad.

El movimiento actual de la medicina de la longevidad está impulsado por el mismo deseo agresivo de eterna juventud que las historias míticas de antaño. Pero mientras que en épocas anteriores las ideas sobre el bienestar solo podían viajar tan rápido como las personas que las tenían, hoy en día casi cualquier persona con una conexión a Internet puede usar las redes sociales para vender consejos médicos en segundos. A pesar de no tener pruebas convincentes que respalden ese consejo, el negocio de la longevidad está en auge, gracias en gran parte al elegante marketing directo al consumidor realizado por personas influyentes en la salud con mucha más confianza que evidencia. Se calcula que para 2030 se pronostica un mercado de 8 mil millones de dólares anualmente en productos relacionados con la longevidad.

Es palpable las consecuencias de la obsesión moderna por la longevidad. Los pacientes van a los consultorios convencidos de que los péptidos, las inmersiones frías o las inyecciones de NAD+ pueden prolongar sus vidas de manera significativa.

En muchos sentidos, la gente tiene una deuda de gratitud con los primeros defensores de la medicina de la longevidad. A lo largo del siglo XX, los médicos se centraron principalmente en tratar enfermedades en lugar de prevenirlas. Pero en los últimos 15 años aproximadamente, una nueva generación de médicos centrados en la longevidad ha comenzado a enfatizar cambios en el estilo de vida, como el sueño, el ejercicio y una dieta saludable, como estrategias de primera línea para la prevención de enfermedades, no necesariamente para prolongar la vida, sino para mejorar la salud. Más recientemente, ha habido una incursión de innovaciones en busca de tratamientos más llamativos sobre cómo prevenir la muerte. Muchas clínicas y personas influyentes centradas en la longevidad han pasado de la prevención a las ganancias, vendiendo un menú cada vez mayor de tratamientos no validados.

Algunos de los nuevos consejos son relativamente inofensivos. Por ejemplo, es poco probable que una carga de péptidos prolongue significativamente la vida útil, pero también es poco probable que cause daños graves. Otras tendencias son más alarmantes. He leído sobre personas experimentar con rapamicina, un medicamento inmunosupresor recetado para quienes se han sometido a un trasplante de órganos. Algunos influyentes en la salud afirman, sin datos convincentes que demuestren su punto, que la rapamicina retarda el envejecimiento celular. Sean ciertas o no, estas afirmaciones aún no se han validado, pero los científicos sí saben que el perfil de efectos secundarios de la rapamicina incluye un mayor riesgo de infección y enfermedad.

Otros entusiastas se inyectan cadenas de aminoácidos que se han utilizado en medicina durante décadas pero que ahora se están volviendo populares. Aunque esto parece una buena idea, la ironía es que la medicina moderna ya ha logrado lo que el movimiento moderno por la longevidad pretende ofrecer. En los últimos 150 años, la esperanza de vida humana en todo el mundo se ha más que duplicado, a cifras que Ponce de León difícilmente hubiera podido soñar. El agua potable, el saneamiento, los antibióticos, las vacunas y la disponibilidad de una vasta cantidad de alimentos saludables han hecho más para prolongar la vida humana que cualquier conjunto de suplementos. Las zambullidas en agua fría y las luces infrarrojas pueden resultar reparadoras, pero hay poca evidencia de que extiendan significativamente la esperanza de vida humana.

Un objetivo mejor (y más alcanzable) sería prolongar la longevidad saludable, añadiendo vida a los años en lugar de años a la vida. Los científicos y médicos, en su mayoría, ya saben cómo hacerlo. El ejercicio diario y el mantenimiento del volumen del músculo esquelético a medida que envejece se encuentran entre las formas más potentes de atención médica preventiva.

Después de décadas de estudiar estos temas, les digo esto: mueva su cuerpo todos los días y desarrolle músculos con estiramiento y ejercicios tres veces por semana. Coma alimentos frescos y no compre nada que no puedas reconocer en la etiqueta. Dele prioridad al sueño. Y manténgase conectado socialmente con las actividades comunitarias. Un régimen así no le permitirá burlar a la muerte, pero sin duda no le costará miles de dólares y está respaldado por evidencia. Y, sobre todo, le ayudará a vivir bien ahora mismo.