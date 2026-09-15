Un vistazo a la gramática kuna, una sintaxis de gran coherencia interna (I)

Durante décadas, la comprensión académica de las lenguas originarias en Panamá estuvo dominada por paradigmas reduccionistas que relegaban, de forma ideológica, estos idiomas al plano de “simples dialectos” o sistemas comunicativos carentes de formalidad sintáctica. Sin embargo, los avances de la ciencia lingüística contemporánea han comenzado a desmontar estos prejuicios coloniales, demostrando que el idioma kuna posee una arquitectura lingüística propia, rigurosa y altamente especializada.

Este estudio se centra en el análisis de la estructura oracional simple y explica cómo se articulan sus distintos componentes sintácticos, y destaca las diferencias que existen entre la gramática kuna y otras lenguas. Se trata de un aporte relevante para comprender el funcionamiento interno de una de las lenguas indígenas más importantes de Panamá.

Aunque durante décadas los estudios de los investigadores kunas se concentraron en la lexicografía, la interpretación y la traducción de cuentos tradicionales orales, la sintaxis ha recibido menor atención debido a su grado de especialización. Los pocos aportes al respecto fueron realizados por lingüistas y no lingüistas (no kunahablantes) a mediados del siglo XX, y estos requieren de actualización. Por lo tanto, este artículo busca contribuir a llenar ese vacío mediante el análisis de la estructura de la oración, examinando las relaciones sintácticas entre el sujeto, el verbo, el objeto directo y los complementos.

Para un ejemplo ilustrativo, tomemos la siguiente oración simple y bimembre: “Be-sia mis bendaksa Sukunyagi” (Tu sobrina rescató un gato en Sukunya). Según el estudioso de la lengua kuna, Pastor Lino Smith, si le quitamos el guión a la construcción Be sia adquiere otro significado: tú eres sobrina). El análisis demuestra que el orden de los constituyentes responde a principios gramaticales propios y claramente definidos de la gramática kuna, diferentes de los que predominan en español.

Uno de los hallazgos más significativos es la posición del objeto directo mis, (un gato), que antecede al verbo bendaksa (rescató), a diferencia del español que va pospuesto. Asimismo, esta oración destaca el funcionamiento de las posposiciones, un rasgo distintivo de la lengua kuna. En lugar de preposiciones independientes, el kuna utiliza morfemas que se adhieren al final del sustantivo como ocurre en Sukunyagi y que operan de manera análoga a las declinaciones latinas, en especial al ablativo (Turpana, 2000). Entre ellos sobresalen: gi y gine, que expresan relaciones de lugar, instrumento y otras funciones sintácticas.

Estas funciones gramaticales descritas poseen una notable riqueza semántica y desempeñan un papel esencial en la organización del significado. Este comportamiento confirma que la lengua kuna cuenta con mecanismos gramaticales altamente especializados y complejos, lo que la convierte en un valioso objeto de estudio para la tipología lingüística y la descripción de las lenguas indígenas de América.

Más allá de su importancia científica, el estudio tiene implicaciones directas para el sistema educativo. La escasez de descripciones detalladas sobre la sintaxis kuna ha dificultado la elaboración de materiales didácticos para la Educación Bilingüe Intercultural (EBI), modelo que promueve la enseñanza tanto en la lengua materna como en español dentro de las comunidades indígenas.

Disponer de una descripción precisa de la sintaxis facilitará la elaboración de libros de texto, fortalecerá la formación de docentes bilingües y contribuirá a mejorar los procesos de alfabetización respetando la estructura propia del idioma. Al mismo tiempo, la documentación lingüística constituye una herramienta fundamental para preservar un patrimonio cultural que forma parte de la identidad del pueblo kuna y de la diversidad lingüística de Panamá.

Este análisis gramatical cuestiona directamente la creencia que, durante mucho tiempo, predominó en diversos sectores académicos, la noción de que las lenguas indígenas carecen de sistemas sintácticos. Los resultados demuestran exactamente lo contrario. La lengua kuna posee reglas sintácticas precisas para organizar sus oraciones, articular sus constituyentes y expresar significados mediante recursos propios; en suma, cuenta con una gramática tan estructurada y funcional como la de cualquier otra lengua.

Este hallazgo no solo amplía el conocimiento de la lingüística panameña, sino que contribuye a desmontar prejuicios heredados de visiones coloniales que subestimaron el valor científico de los idiomas originarios. Por ello, reconocer la complejidad de la lengua kuna implica valorar el saber acumulado por generaciones de hablantes y reafirmar la lengua como pilar fundamental de la identidad cultural.

En un contexto donde numerosas lenguas indígenas enfrentan el riesgo de desplazamiento, investigaciones como esta adquieren una importancia estratégica. Además de enriquecer la ciencia, ofrecen herramientas clave para fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural, impulsar nuevos estudios tipológicos y contribuir a la preservación del patrimonio cultural de Panamá y América Latina.