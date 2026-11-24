Cuando llegó a las aulas de la Escuela de Español, ya se desempeñaba como periodista en diarios de la localidad. Sus estudios de ese oficio casi habían terminado, pero se interesó en las letras y el idioma. Parecía que sus prácticas en los medios de comunicación, le hacían poco disciplinado para meterse en los procesos de la sintaxis o los laberintos de la gramática histórica y en un latín vetusto, que le hacían asimilar bajo una cotidiana protesta.

Quizás para sentir el calor de esos conocimientos impartidos por académicos como Elsie Alvarado de Ricord, Franz García de Paredes, Mercedes Bolaños, Félix Figueroa, quienes de la carrera integramos un grupo donde ese periodista inquieto Robert K. Fernández se incluyó y fue dejando sus ímpetus y propuestas sobre una forma de adquirir las lecciones de la lengua y la literatura.

Compartíamos las tareas, los trabajos y cada uno aportaba según su visión. De un cierto desdén inicial, Robert fue adquiriendo una pasión que se consolidaba en los análisis, sobre la armoniosa interrelación de los signos y su importancia significativa. Así, pronto empezó a escribir sobre la dinámica del texto y la lógica de su construcción en el idioma español. La práctica periodística le daba ejemplos para la revisión y los disparates lo sacaban de quicio.

Evidentemente que la disciplina le sirvió de herramienta eficaz en periódicos como El Panamá América, en la composición sensitiva de la Gaceta Oficial y todavía más en el Departamento de Anales en la Asamblea Nacional. Estos espacios profesionales no solo eran un lugar de trabajo, sino un laboratorio para comprender la aplicación del discurso político y legal en ámbitos tan particulares.

Por esa razón, vino un día y nos confió que había redactado un trabajo dedicado al uso del gerundio periodístico. Había encontrado que, en los medios de comunicación, se abusaba de este recurso, el cual suele establecer una dimensión temporal en dos o más circunstancias relacionadas con un verbo principal. A menudo, se empleaban en las noticias y con un sentido opuesto a la lógica gramatical.

En el Centro de Investigaciones de la Comunicación en que nos desenvolvíamos en el Ministerio de Gobierno y Justicia, la idea fue recibida con satisfacción y me correspondió hacer el prólogo del libro, que luego se editó bajo ese patrocinio. Robert K. siguió profundizando en el tema y casi veinte años después preparó otra versión más amplia, independientemente de que a menudo publicara artículos sobre temas del español en Panamá.

Escuchar, ver o leer atentamente las noticias le permitió a este acucioso periodista rescatar los errores más comunes. Esto le daba motivos para componer materiales en que sugería una mejor redacción y por lo tanto desenmarañar el sentido de los escritos que normalmente aparecen en la información vertida por los medios de comunicación. Era como una campaña permanente por esclarecer el habla cotidiana.

Al dejar de laborar en la Asamblea Nacional se le veía poco en las actividades, siempre serio y atento a los detalles y a cuanto pudiera interesarle. Por eso aparecían sus artículos en diversos lugares: diarios, revistas, así como en redes sociales que solían publicar las colaboraciones, resultado de reflexiones sobre la lengua y su uso en variadas formas de comunicación.

La última vez que lo vi hace unas semanas, buscaba atención médica para un padecimiento. Ahora, me sorprendió la noticia de su fallecimiento, que deja un profundo agujero, porque su trabajo, difícilmente podrá ser emulado, pues se requeriría del entusiasmo con que aprendió a mirar no solo su quehacer periodístico, sino las maneras en que nuestra sociedad se comunica en las diversas esferas del desarrollo.

Habría que recoger los textos sueltos que Robert K. Fernández pudo elaborar y publicar o los que dejó guardados en alguna carpeta o cajón, y con ese material levantar una obra analítica para apreciar sus puntos de vista sobre el uso del lenguaje en el país. Esa sería una contribución a todo aquello que sembró con su vocación y compromiso por las letras nacionales.