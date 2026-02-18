  1. Inicio
  2. >  Opinión
  3. >  Editorial
Redacción La Estrella de Panamá
Redacción La Estrella de Panamá
  • 19/02/2026 00:00
Editorial
Entrelíneas

Tiempos de reflexión

Editorial
El azorbispo José Domingo Ulloa, durante la imposición de la ceniza en el terminal de Albrook.
El azorbispo José Domingo Ulloa, durante la imposición de la ceniza en el terminal de Albrook. Cedida

El mundo asiste a una convergencia espiritual importantísima: con el inicio de la Cuaresma, la llegada del Ramadán y la herencia del Año Nuevo Chino. Esta tríada de introspección debería situar a Panamá frente a un espejo de renovación ética. Mientras el arzobispo Ulloa nos recuerda nuestra fragilidad con la ceniza en la homilía de ayer, la comunidad musulmana inicia su ayuno sagrado y la comunidad china celebra un nuevo ciclo de prosperidad. Esta coincidencia no es un azar del calendario, sino un llamado contundente a la cohesión social. En un mundo asfixiado por las dictaduras y autoritarismos y en una nación que clama por transparencia, estos tiempos sagrados exigen más que ritos: exigen una limosna entendida como justicia social y un ayuno de la corrupción que devora los recursos de los más vulnerables. La empresa privada y la fuerza trabajadora, pilares del desarrollo panameño, deben nutrirse de esta disciplina espiritual para construir un país donde la dignidad humana y los derechos humanos no sean negociables. La verdadera “vida nueva” solo germinará si barremos las cenizas del clientelismo para dar paso a tiempos reales de integridad y honestidad. Que este ayuno colectivo purifique, finalmente, nuestra democracia.

Lo Nuevo