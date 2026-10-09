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Información útil

Agroferia del IMA este sábado 10 de octubre: conoce el único lugar de venta

La única agroferia del IMA este sábado 3 de octubre será en el distrito de Taboga.
La única agroferia del IMA este sábado 3 de octubre será en el distrito de Taboga. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2026 12:14
En el distrito de Taboga será sede este sábado de la única agroferia programada por el IMA.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de la única agroferia programada para este sábado 10 de octubre, la cual se llevará a cabo en Panamá.

La actividad tendrá lugar en islas de Otoque Oriente y Occidente en el distrito de Taboga, a partir de las 8:00 a.m.

Durante la jornada, los residentes de la zona podrán acercarse al punto establecido para adquirir productos ofrecidos en el marco de las agroferias que organiza el IMA.

IMA recuerda requisitos para comprar en la agroferia de este sábado

El IMA recordó a los ciudadanos que tienen previsto asistir a la agroferia de este sábado que deberán cumplir con algunos requisitos para realizar sus compras.

La entidad informó que será obligatorio presentar la cédula de identidad personal al momento de adquirir los productos disponibles en la actividad.

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