DGI aclara que el Cepanim no puede utilizarse para pagar impuestos

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó a los contribuyentes que el Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) no puede utilizarse para el pago de tributos administrados por la institución.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la aclaración responde a las consultas realizadas por contribuyentes interesados en conocer el uso de este beneficio, creado mediante la Ley 506 de enero de 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que, aunque el Cepanim tiene una apariencia similar a la de un cheque, no se trata de un cheque, sino de un documento negociable que puede ser transferido entre personas, no está sujeto al pago de impuestos y tampoco puede ser objeto de embargo.