DGI aclara que el Cepanim no puede utilizarse para pagar impuestos

La <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b> informó a los contribuyentes que el <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim)</a></b> no puede utilizarse para el pago de tributos administrados por la institución.A través de un comunicado, la entidad explicó que la aclaración responde a las consultas realizadas por contribuyentes interesados en conocer el uso de este beneficio, creado mediante la <b>Ley 506 de enero de 2026</b>.El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> recordó que, aunque el Cepanim tiene una apariencia similar a la de un cheque, <b>no se trata de un cheque</b>, sino de un documento negociable que puede ser transferido entre personas, no está sujeto al pago de impuestos y tampoco puede ser objeto de embargo.