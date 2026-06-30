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Información útil

DGI aclara que el Cepanim no puede utilizarse para pagar impuestos

El Cepanim no sirve para pagar tributos administrados por la DGI
El Cepanim no sirve para pagar tributos administrados por la DGI Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/06/2026 10:50
La DGI aclaró que el Cepanim no puede utilizarse para el pago de impuestos administrados por la institución.

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó a los contribuyentes que el Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) no puede utilizarse para el pago de tributos administrados por la institución.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la aclaración responde a las consultas realizadas por contribuyentes interesados en conocer el uso de este beneficio, creado mediante la Ley 506 de enero de 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que, aunque el Cepanim tiene una apariencia similar a la de un cheque, no se trata de un cheque, sino de un documento negociable que puede ser transferido entre personas, no está sujeto al pago de impuestos y tampoco puede ser objeto de embargo.

Cepanim podrá utilizarse para cancelar deudas con estas entidades del Estado

Las autoridades precisaron que el certificado sí podrá utilizarse para cancelar o abonar deudas con el Estado que estuvieran en mora hasta diciembre de 2021, específicamente con entidades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

Asimismo, el MEF recordó que quienes deseen hacer efectivo el Cepanim antes de su fecha de vencimiento podrán acudir al Banco Nacional de Panamá, donde podrán acceder a un proceso de negociación voluntaria.

En estos casos, se aplicará una tasa de descuento que oscila entre 4.33 % y 5.00 % anual, dependiendo del tiempo restante para el vencimiento de cada certificado.

Las autoridades reiteraron el llamado a los beneficiarios a informarse a través de los canales oficiales para conocer el uso correcto del Cepanim y evitar confusiones sobre sus alcances y beneficios.

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