Nueva licencia de conducir en Panamá: requisitos, diseño y cómo obtenerla

La <b>nueva licencia de conducir</b> en Panamá contará con <b>mejoras significativas en sus estándares de seguridad</b>, incluyendo un código QR, con el objetivo de ofrecer un documento más <b>confiable, moderno y difícil de falsificar</b>.Con estas actualizaciones, la ATTT busca garantizar un <b>mayor nivel de confianza</b>, tanto para los <b>conductores</b> como para las <b>autoridades encargadas de los controles viales</b>, fortaleciendo la seguridad en las verificaciones de tránsito a nivel nacional.