  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Nueva licencia de conducir en Panamá: requisitos, diseño y cómo obtenerla

Según informó la entidad, el nuevo formato de la licencia comenzará a emitirse a partir del 6 de noviembre de 2025.
Según informó la entidad, el nuevo formato de la licencia comenzará a emitirse a partir del 6 de noviembre de 2025. ATTT Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/10/2025 09:31
La nueva licencia de conducir incorpora elementos de seguridad para garantizar seguridad y autenticidad.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto con Sertracen Panamá, anunció la implementación del nuevo formato de licencia de conducir, que incorporará tecnología para fortalecer la seguridad y autenticidad de este documento oficial.

Según informó la entidad, el nuevo formato de la licencia comenzará a emitirse a partir del 6 de noviembre de 2025 para los trámites de renovación, duplicado o emisión por primera vez.

Nueva licencia de conducir en Panamá incorpora altos estándares de seguridad

La nueva licencia de conducir en Panamá contará con mejoras significativas en sus estándares de seguridad, incluyendo un código QR, con el objetivo de ofrecer un documento más confiable, moderno y difícil de falsificar.

Con estas actualizaciones, la ATTT busca garantizar un mayor nivel de confianza, tanto para los conductores como para las autoridades encargadas de los controles viales, fortaleciendo la seguridad en las verificaciones de tránsito a nivel nacional.

VIDEOS
Lo Nuevo