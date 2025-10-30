Nueva licencia de conducir en Panamá: requisitos, diseño y cómo obtenerla

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto con Sertracen Panamá, anunció la implementación del nuevo formato de licencia de conducir, que incorporará tecnología para fortalecer la seguridad y autenticidad de este documento oficial.

Según informó la entidad, el nuevo formato de la licencia comenzará a emitirse a partir del 6 de noviembre de 2025 para los trámites de renovación, duplicado o emisión por primera vez.