Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será hoy: ¿dónde y a qué hora será?

Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será este jueves 30 de octubre.
Emiliana Tuñón
  • 30/10/2025 09:50
La Lotería Fiscal tiene como propósito fomentar la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y promover la formalidad económica en Panamá.

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo este jueves 30 de octubre a la 1:30 p.m., en el centro comercial Megamall, ubicado en el corregimiento de 24 de diciembre, al este de la Ciudad de Panamá, dentro del área conocida como Panamá Este.

El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Dirección General de Ingresos (DGI), para que todos los ciudadanos puedan seguir la actividad.

¿Quiénes participan del segundo sorteo de la Lotería Fiscal?

Solo podrán participar en el segundo sorteo de la Lotería Fiscal las personas que ingresaron sus sobres con cinco facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre, junto con los datos requeridos, en las urnas habilitadas a nivel nacional por la Dirección General de Ingresos (DGI) el pasado jueves 23 de octubre.

Premios del segundo sorteo

De acuerdo con la institución, los premios se distribuirán de la siguiente manera:

-5 premios de B/. 10,000.00

-10 premios de B/. 5,000.00

-10 premios de B/. 1,000.00

