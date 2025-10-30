Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será hoy: ¿dónde y a qué hora será?

Solo podrán participar en el <b>segundo sorteo de la Lotería Fiscal</b> las personas que <b>ingresaron sus sobres con cinco facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre</b>, junto con los <b>datos requeridos</b>, en las <b>urnas habilitadas a nivel nacional</b> por la <b>Dirección General de Ingresos (DGI)</b> el pasado <b>jueves 23 de octubre</b>.<b>Premios del segundo sorteo</b><i>De acuerdo con la institución, los premios se distribuirán de la siguiente manera:</i><i>-5 premios de B/. 10,000.00</i><i>-10 premios de B/. 5,000.00</i><i>-10 premios de B/. 1,000.00</i>