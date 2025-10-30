Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será hoy: ¿dónde y a qué hora será?

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo este jueves 30 de octubre a la 1:30 p.m., en el centro comercial Megamall, ubicado en el corregimiento de 24 de diciembre, al este de la Ciudad de Panamá, dentro del área conocida como Panamá Este.

El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Dirección General de Ingresos (DGI), para que todos los ciudadanos puedan seguir la actividad.