Aeropuerto de Tocumen alcanza récord histórico de pasajeros en 2025 y lidera la puntualidad aérea mundial

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/aeropuerto-internacional-de-tocumen" target="_blank">El Aeropuerto Internacional de Tocumen</a></b> cerró 2025 con <b>cifras históricas de pasajeros</b>, <b>excelencia operativa</b> y <b>alto desempeño en puntualidad</b>, consolidándose como <b>centro de conexiones aéreas en Latinoamérica</b>. Con <b>20,981,855 viajeros movilizados</b> y un <b>93.34% de vuelos a tiempo</b>, el principal aeropuerto panameño volvió a ubicarse en la élite mundial del transporte aéreo, de acuerdo con la medición internacional de desempeño operativo de Cirium.Entre enero y diciembre, Tocumen registró <b>2,831,531 pasajeros que ingresaron a Panamá</b>, un aumento del 5% frente al año previo. En paralelo, <b>2,916,512 viajeros salieron del país</b>, lo que representó un crecimiento del 3%, confirmando la recuperación sostenida del tráfico aéreo y la creciente demanda de conectividad.El ritmo diario de movilización reflejó ese dinamismo. Solo en diciembre, la terminal aérea atendió un promedio de <b>61,414 personas por día</b>, con picos concentrados a finales e inicios de semana, en línea con los flujos regionales e internacionales.La actividad aeronáutica también mostró una expansión significativa. A lo largo de 2025 se contabilizaron <b>166,448 aterrizajes y despegues</b>, un 9% más que el año anterior. La mayoría correspondió a vuelos comerciales, seguidos por operaciones de carga, aviación general y servicios especiales.En materia de conectividad, el aeropuerto operó con <b>17 aerolíneas de pasajeros y 28 de carga</b>, enlazando a Panamá con <b>97 destinos internacionales</b> en América y Europa, lo que fortaleció su integración con los principales mercados del hemisferio.El segmento logístico alcanzó otro récord: <b>248,455 toneladas métricas de carga aérea</b>, un crecimiento interanual del 15%, que ratifica a Tocumen como un punto clave para el comercio y la distribución regional.El gerente general del aeropuerto, <b>José Ruiz Blanco</b>, destacó que los resultados responden a un trabajo articulado entre operadores, aerolíneas y autoridades. Señaló que la combinación de crecimiento, eficiencia y confiabilidad impulsa el turismo, eleva la competitividad del país y refuerza el posicionamiento internacional de Panamá.Con este balance, Tocumen no solo supera los <b>19.2 millones de viajeros registrados en 2024</b>, sino que se consolida como un activo estratégico para el desarrollo económico y la proyección global del país.