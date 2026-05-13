Diputado Ernesto Cedeño demanda a la Contraloría ante la Corte por licencias sin sueldo en la Asamblea

El diputado de la coalición Seguimos, Ernesto Cedeño, presentó este miércoles 13 de mayo una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia contra una disposición de la Contraloría General de la República que permite aplicar licencias sin sueldo por investigación a funcionarios públicos.

La acción legal busca que la Corte declare ilegal y anule la frase “IV. Investigación”, contenida en el Manual de Procedimientos para el trámite y fiscalización de movimientos de personal aprobado mediante un decreto de la Contraloría y publicado en Gaceta Oficial en diciembre de 2019.

Según Cedeño, la figura utilizada por la Contraloría para suspender pagos a funcionarios bajo investigación “no existe” en la legislación panameña y constituye una extralimitación de funciones de la entidad fiscalizadora.

El recurso surge en medio de la controversia por las investigaciones que adelanta la Contraloría sobre presuntas irregularidades en el control de asistencia y posibles casos de “botellas” en la Asamblea Nacional.

En semanas recientes, diputados de la bancada Vamos denunciaron que funcionarios de varios despachos legislativos fueron colocados en estatus de “licencia sin sueldo por investigación”, medida que derivó en la suspensión de pagos salariales.

La Contraloría ha defendido la legalidad del mecanismo. En un comunicado emitido el 22 de abril, sostuvo que la licencia sin sueldo por investigación “no es una sanción”, sino una medida administrativa contemplada para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos públicos.

El contralor general de la República, Anel Flores, reiteró posteriormente que las investigaciones buscan detectar irregularidades en el registro de asistencia de funcionarios legislativos y posibles casos de “botellas”.

Sin embargo, la demanda presentada por Cedeño argumenta que ni la Ley de Carrera Administrativa ni la Ley de Carrera Legislativani la Ley de Carrera Judicial contemplan una categoría denominada “licencia sin sueldo por investigación”.

El documento sostiene además que las licencias sin sueldo deben ser solicitadas voluntariamente por el funcionario y autorizadas por la entidad correspondiente, por lo que la Contraloría no tendría facultad legal para imponerlas unilateralmente.

La acción judicial también plantea que la medida vulnera principios como el debido proceso, la estricta legalidad y la tipicidad administrativa.

Entre las pretensiones de la demanda, Cedeño solicita a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo declarar ilegal la frase “IV. Investigación” y ordenar su eliminación del manual aprobado por la Contraloría.