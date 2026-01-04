Educación moderna, el eslabón pendiente para el empleo de calidad en Panamá

Panamá inicia el año en un momento decisivo para su rumbo económico y social. Así lo plantea la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) este dominigo en su columna Cámara Opina, donde subraya que el país enfrenta una coyuntura clave para “ordenar la casa, recuperar credibilidad y sentar bases firmes para que el país vuelva a crecer con estabilidad”.

En el análisis, la CCIAP señala que el Informe a la Nación del Presidente de la República marca una hoja de ruta clara, comenzando por atender desafíos urgentes como la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social. Según el gremio, enfrentar este tema era indispensable para brindar tranquilidad tanto a los trabajadores activos como a los jubilados, y permitió evitar un problema mayor que habría comprometido las finanzas del Estado.

“El paso dado en la Caja de Seguro Social abre espacio para concentrarnos en lo que sigue: finanzas sanas, empleo y oportunidades”, destaca la Cámara en su pronunciamiento.

El gremio empresarial enfatiza que las finanzas públicas son el punto de partida de todo, recordando que el país venía de un alto nivel de endeudamiento, intereses crecientes y un déficit que limitaba la inversión pública. En ese sentido, considera que reducir el déficit, mejorar el riesgo país y alcanzar un superávit primario envía una señal clara de responsabilidad.

“Ordenar las finanzas no es solo un ejercicio técnico; es la base para recuperar la confianza, atraer inversión y sostener el crecimiento económico”, señala la CCIAP, al tiempo que subraya que la confianza se construye con reglas claras, seguridad jurídica y un entorno que incentive la inversión y la generación de empleo.

En materia laboral, la CCIAP reiteró su respaldo al proyecto de Ley de Pasantías, al considerar que ofrece experiencia real a los jóvenes, los acerca al mercado laboral y mejora su empleabilidad. Asimismo, destacó el papel de los emprendedores como motor del empleo, los ingresos y el desarrollo local.

“Facilitar su formalización, capacitación y crecimiento es apostar por un país más productivo”, sostiene el gremio empresarial.

La educación ocupa un lugar central en el análisis del dominical. La CCIAP advierte que Panamá necesita una modernización estructural de su sistema educativo, alineada con las demandas actuales y con continuidad en el tiempo.

“Sin una educación moderna, no hay competitividad, no hay empleo de calidad y no hay igualdad de oportunidades”, afirma el gremio empresarial, al considerar que invertir en educación es apostar directamente por la productividad y el futuro del país.

Sobre el tema minero, el gremio hizo un llamado a abordar el debate con seriedad y “cabeza fría”, valorando que se esté manejando con criterios técnicos, ambientales y legales, sin improvisaciones. Destaca la importancia de resolver pasivos heredados, reducir riesgos ambientales y asegurar que los recursos que se generen se destinen a educación, salud, infraestructura y empleo.

“La confianza empresarial también se construye cuando los temas complejos se manejan con responsabilidad y transparencia”, subraya la CCIAP.

El pronunciamiento concluye señalando que Panamá tiene hoy una oportunidad clara: ordenar las finanzas, modernizar la educación, respaldar al emprendimiento y generar un clima de confianza para invertir y crear empleo. “Desde la Cámara seguimos comprometidos con sumar, proponer y trabajar por un país que avance con seriedad”, destaca Juan Arias, presidente de la CCIAP.