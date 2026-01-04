Educación moderna, el eslabón pendiente para el empleo de calidad en Panamá

Panamá inicia el año en un momento decisivo para su rumbo económico y social. Así lo plantea la <b>Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)</b> este dominigo en su columna Cámara Opina, donde subraya que el país enfrenta una coyuntura clave para <i>'ordenar la casa, recuperar credibilidad y sentar bases firmes para que el país vuelva a crecer con estabilidad'</i>.En el análisis, la CCIAP señala que el <b>Informe a la Nación del Presidente de la República</b> marca una hoja de ruta clara, comenzando por atender desafíos urgentes como la sostenibilidad de la <b>Caja de Seguro Social</b>. Según el gremio, enfrentar este tema era indispensable para brindar tranquilidad tanto a los trabajadores activos como a los jubilados, y permitió evitar un problema mayor que habría comprometido las finanzas del Estado.<i>'El paso dado en la Caja de Seguro Social abre espacio para concentrarnos en lo que sigue: finanzas sanas, empleo y oportunidades'</i>, destaca la Cámara en su pronunciamiento.El gremio empresarial enfatiza que <b>las finanzas públicas son el punto de partida de todo</b>, recordando que el país venía de un alto nivel de endeudamiento, intereses crecientes y un déficit que limitaba la inversión pública. En ese sentido, considera que reducir el déficit, mejorar el riesgo país y alcanzar un superávit primario envía una señal clara de responsabilidad.<i>'Ordenar las finanzas no es solo un ejercicio técnico; es la base para recuperar la confianza, atraer inversión y sostener el crecimiento económico'</i>, señala la CCIAP, al tiempo que subraya que la confianza se construye con reglas claras, seguridad jurídica y un entorno que incentive la inversión y la generación de empleo.En materia laboral, la CCIAP reiteró su respaldo al <b>proyecto de Ley de Pasantías</b>, al considerar que ofrece experiencia real a los jóvenes, los acerca al mercado laboral y mejora su empleabilidad. Asimismo, destacó el papel de los emprendedores como motor del empleo, los ingresos y el desarrollo local.<i>'Facilitar su formalización, capacitación y crecimiento es apostar por un país más productivo'</i>, sostiene el gremio empresarial.La <b>educación</b> ocupa un lugar central en el análisis del dominical. La CCIAP advierte que Panamá necesita una modernización estructural de su sistema educativo, alineada con las demandas actuales y con continuidad en el tiempo.<i>'Sin una educación moderna, no hay competitividad, no hay empleo de calidad y no hay igualdad de oportunidades'</i>, afirma el gremio empresarial, al considerar que invertir en educación es apostar directamente por la productividad y el futuro del país.Sobre el tema <b>minero</b>, el gremio hizo un llamado a abordar el debate con seriedad y<i> 'cabeza fría'</i>, valorando que se esté manejando con criterios técnicos, ambientales y legales, sin improvisaciones. Destaca la importancia de resolver pasivos heredados, reducir riesgos ambientales y asegurar que los recursos que se generen se destinen a educación, salud, infraestructura y empleo.<i>'La confianza empresarial también se construye cuando los temas complejos se manejan con responsabilidad y transparencia'</i>, subraya la CCIAP.El pronunciamiento concluye señalando que Panamá tiene hoy una oportunidad clara: ordenar las finanzas, modernizar la educación, respaldar al emprendimiento y generar un clima de confianza para invertir y crear empleo. <i>'Desde la Cámara seguimos comprometidos con sumar, proponer y trabajar por un país que avance con seriedad'</i>, destaca <b>Juan Arias</b>, presidente de la CCIAP.