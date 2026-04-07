Explosión en La Boca impacta vuelos: Copa Airlines pide anticipar llegada al aeropuerto

Tras la explosión de un camión cisterna en el sector de La Boca, el <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP) </a></b>anunció el cierre temporal del Puente de las Américas, medida que se mantendrá hasta que se confirme que la circulación es completamente segura y se cuente con los resultados técnicos que así lo avalen.Por su parte, la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) </a></b>mantiene un operativo especial ante el alto flujo de vehículos que se desplazan entre la ciudad capital y Panamá Oeste. De momento, los conductores solo podrán utilizar el Puente Centenario como vía alterna.