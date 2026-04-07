Explosión en La Boca impacta vuelos: Copa Airlines pide anticipar llegada al aeropuerto

La aerolínea Copa Airlines emitió un comunicado en el que recomienda a los pasajeros tomar las medidas necesarias ante posibles afectaciones en las vías, debido al cierre del Puente de las Américas.

En ese sentido, la empresa sugirió a los viajeros llegar al aeropuerto con al menos tres horas de anticipación a la salida de sus vuelos, a fin de evitar contratiempos.

Asimismo, instó a los usuarios a verificar el estado de sus vuelos para mantenerse informados sobre cualquier cambio o actualización en sus itinerarios.