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Explosión en La Boca impacta vuelos: Copa Airlines pide anticipar llegada al aeropuerto

Cierre del Puente de las Américas genera advertencia de Copa Airlines a viajeros.
Cierre del Puente de las Américas genera advertencia de Copa Airlines a viajeros. Copa Airlines
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/04/2026 09:35
    • Ante el cierre del Puente de las Américas, Copa Airlines emite recomendaciones a los viajeros.

    La aerolínea Copa Airlines emitió un comunicado en el que recomienda a los pasajeros tomar las medidas necesarias ante posibles afectaciones en las vías, debido al cierre del Puente de las Américas.

    En ese sentido, la empresa sugirió a los viajeros llegar al aeropuerto con al menos tres horas de anticipación a la salida de sus vuelos, a fin de evitar contratiempos.

    Asimismo, instó a los usuarios a verificar el estado de sus vuelos para mantenerse informados sobre cualquier cambio o actualización en sus itinerarios.

    Cierre del Puente de las Américas tras fuerte explosión de camión cisterna

    Tras la explosión de un camión cisterna en el sector de La Boca, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre temporal del Puente de las Américas, medida que se mantendrá hasta que se confirme que la circulación es completamente segura y se cuente con los resultados técnicos que así lo avalen.

    Por su parte, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene un operativo especial ante el alto flujo de vehículos que se desplazan entre la ciudad capital y Panamá Oeste. De momento, los conductores solo podrán utilizar el Puente Centenario como vía alterna.

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