Familiares de reclusos de La Joyita denuncian falta de agua, comida y medicamentos

Un grupo de familiares de los privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita se reunieron la tarde de este martes 9 de junio con funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Los familiares reclaman que llevan siete días sin poder llevar insumos básicos, como agua, medicamentos, comida y artículos de limpieza a los privados de libertad.

Cuentan que hay privados de libertad con tuberculosis, asmáticos y otras condiciones médicas que no están recibiendo medicamentos críticos.

Cuentan que llevan tres días sin bañarse, que les han quitado la ropa y las chancletas, cortado las hamacas y retirado los colchones de foam. Es decir, duermen en el piso, descalzos y sin camisa.

La inmensa mayoría de los privados de libertad no tuvieron nada que ver con la fuga masiva, pero todos se han visto afectados por la respuesta, recordaron los familiares.

También denunciaron que no solo es represión física, sino también con retrasos de hasta un año en audiencias judiciales previamente programadas.

Recién hoy, martes, se permitió el acceso a los abogados de los privados de libertad.

”Las quejas ya están admitidas”, respondió la defensora del Pueblo, Ángela Russo.

”Nosotros investigamos, mandamos las notas. Nos hemos basado en lo que señalaron y han presentado para poder hacer las notas y las preguntas a los actores claves que están denunciando.

“Nuestra labor es de ser intermediario, pero no tengo la potestad para decidir que mañana los van a dejar introducir valores”, manifestó.

Los ánimos se caldearon durante la reunión, con los familiares reclamando respuesta inmediata. “¡Hasta los perros tienen agua y comida!”, exclamó una de las familiares.

El abogado Eliécer Plicet llamó al director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, quien pasó el teléfono a la defensora Russo poniendo la llamada en altavoz.

En esa llamada, Russo pidió una reunión para lograr la admisión de valores al penal.

Torregroza respondió que era necesario incluir a la Policía Nacional.

Se acordó una reunión mañana miércoles con la policía para coordinar la entrada de alimentos, medicamentos y otros valores.