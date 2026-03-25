Guerra en Oriente Medio tendrá consecuencias prolongadas, advierte presidenta de Apede

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Giulia De Sanctis, alertó la mañana de este miércoles 25 de marzo que la guerra en Oriente Medio tendrá efectos económicos más prolongados de lo esperado, al tiempo que valoró positivamente la estrategia que adelantó la administración del presidente José Raúl Mulino para enfrentar el escenario.

De Sanctis señaló que el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán “es de mucho más largo plazo de lo que uno quisiera”, debido a las consecuencias que ya se están reflejando en distintos sectores.

Como referencia, comparó el contexto actual con la guerra de Ucrania y recordó que inicialmente se pensó que sería un conflicto breve. “Se decía que en dos semanas se iba a terminar y, sin embargo, todavía sigue vigente”, indicó, subrayando cómo ese conflicto obligó a múltiples países a replantear sus sistemas de distribución y cadenas de suministro.

En ese sentido, la dirigente empresarial enfatizó que Panamá debe actuar con base en la evolución de los acontecimientos y no asumir que la situación será pasajera.

“Así mismo tenemos que tomar decisiones de acuerdo a lo que va pasando en el momento”, afirmó.

RESPALDO

De Sanctis también destacó como positivo el enfoque adoptado por las autoridades, tras escuchar las declaraciones de un ministro del Ejecutivo.

“Me dio mucha tranquilidad que están haciendo lo que se debe hacer: planificando, desarrollando estrategias y construyendo escenarios”, sostuvo.

Explicó que este tipo de análisis, basado en modelos y proyecciones, permite tomar decisiones informadas en lugar de reaccionar de forma improvisada.

La presidenta de Apede insistió en que el momento exige prudencia y planificación.

“Lo más importante no es tomar decisiones a lo loco, sino decisiones que protejan al país y a todos los panameños”, concluyó.