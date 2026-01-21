Jaime Fernández, director de la Policía Nacional: ‘En 2025 se destituyeron 176 policías por vinculación a delitos’

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pn-policia-nacional" target="_blank">Policía Nacional de Panamá</a></b> confirmó la <b>destitución de 176 unidades en 2025</b>, como resultado de <b>más de 1,000 procesos disciplinarios</b>, una depuración interna vinculada a <b>narcotráfico</b>, <b>violación</b> y <b>actos ilegales en centros penitenciarios</b>, en un esfuerzo por reforzar la <b>transparencia institucional</b>, la <b>seguridad pública</b> y la <b>confianza ciudadana</b>.La información fue revelada por el director de la Policía Nacional, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/autor/-/meta/jaime-fernandez" target="_blank">Jaime Fernández</a></b>, quien explicó que las sanciones forman parte de un mecanismo interno de control que busca garantizar el cumplimiento de la ley dentro de la propia institución. 'La Policía Nacional se depura sola. No hay favoritismos. Si hay que sancionar, se sanciona; si hay que eximir, se exime', afirmó.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/colon-pandillas-y-tecnologia-el-reto-de-la-policia-nacional-BM19268678" target="_blank">Colón, pandillas y tecnología: el reto de la Policía Nacional</a></b>