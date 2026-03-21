Las 5 claves de Panamá y el mundo | 21 de marzo

Este sábado 21 de marzo, la agenda informativa de Panamá y el mundo está marcada por diversos temas de interés nacional e internacional.<b>-Se conmemora el Día Mundial del Síndrome </b><b>de Down</b>, una fecha dedicada a promover la inclusión y la concienciación sobre esta condición.<b>-El Metro de Panamá </b>informó que mantiene un monitoreo constante del flujo de pasajeros, tras la reducción en la disponibilidad de buses anunciada por MiBus en ciertos horarios.<b>-De dio a conocer que hay 35 aspirantes listados para optar al cargo de Defensor del Pueblo,</b> en medio del proceso de selección de esta importante figura institucional.<b>-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,</b> lanzó una nueva advertencia sobre la migración irregular, al señalar que podría desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos para realizar arrestos inmediatos.<b>-El esperado regreso del grupo BTS</b> generó gran expectativa. Sin embargo, también causó preocupación luego de que Kim Namjoon (RM) se presentara en el escenario pese a haber sufrido recientemente una lesión en el tobillo durante el evento 'BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG'.