Las 5 claves de Panamá y el mundo | 21 de marzo

Este sábado 21 de marzo, la agenda informativa de Panamá y el mundo está marcada por diversos temas de interés nacional e internacional.

-Se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha dedicada a promover la inclusión y la concienciación sobre esta condición.

-El Metro de Panamá informó que mantiene un monitoreo constante del flujo de pasajeros, tras la reducción en la disponibilidad de buses anunciada por MiBus en ciertos horarios.

-De dio a conocer que hay 35 aspirantes listados para optar al cargo de Defensor del Pueblo, en medio del proceso de selección de esta importante figura institucional.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia sobre la migración irregular, al señalar que podría desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos para realizar arrestos inmediatos.

-El esperado regreso del grupo BTS generó gran expectativa. Sin embargo, también causó preocupación luego de que Kim Namjoon (RM) se presentara en el escenario pese a haber sufrido recientemente una lesión en el tobillo durante el evento “BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG”.