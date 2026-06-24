Las 5 claves de Panamá y el mundo | 24 de junio

La jornada informativa de este miércoles 24 de junio llega marcada por una amplia agenda de temas locales e internacionales que abarcan política, infraestructura, salud y deportes.

-El excanciller de la República e historiador panameño, Omar Jaén Suárez, respaldó la respuesta del canciller Javier Martínez-Acha al observador permanente de la República Popular China ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Xie Feng, durante el Diálogo de los Observadores Permanentes con los jefes de delegación.

-Se informó que 12 empresas y consorcios participaron en la reunión previa y de homologación del acto público para la licitación del nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación, que será construido en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá. El proyecto cuenta con un precio de referencia de 85 millones de dólares.

-La selección de Panamá continúa generando reacciones internacionales tras su participación en el Mundial 2026. A pesar de haber quedado fuera del torneo, el combinado canalero ha recibido elogios de la prensa internacional por su desempeño competitivo.

-Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron la detección de un caso de ébola en el país. Se trata de un médico humanitario que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), donde actualmente se mantiene activo un brote de la enfermedad.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán no está cobrando peajes, seguros ni ningún otro tipo de tarifa a los barcos que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz, desmintiendo así informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.