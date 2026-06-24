Las 5 claves de Panamá y el mundo | 24 de junio

La jornada informativa de este miércoles 24 de junio llega marcada por una amplia agenda de temas locales e internacionales que abarcan política, infraestructura, salud y deportes.<b>-El excanciller de la República e historiador panameño, Omar Jaén Suárez, respaldó la respuesta del canciller Javier Martínez-Acha al observador permanente de la República Popular China</b> ante la Organización de Estados Americanos (OEA), <b>Xie Feng</b>, durante el Diálogo de los Observadores Permanentes con los jefes de delegación.<b>-Se informó que 12 empresas y consorcios participaron en la reunión previa y de homologación del acto público para la licitación del nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación, que será construido en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá. </b>El proyecto cuenta con un precio de referencia de <b>85 millones de dólares</b>.<b>-La selección de Panamá continúa generando reacciones internacionales tras su participación en el Mundial 2026. </b>A pesar de haber quedado fuera del torneo, el combinado canalero ha recibido <b>elogios de la prensa internacional</b> por su desempeño competitivo.<b>-Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron la detección de un caso de ébola en el país. </b>Se trata de un médico humanitario que regresó recientemente de la <b>República Democrática del Congo (RDC)</b>, donde actualmente se mantiene activo un brote de la enfermedad.<b>-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, </b>aseguró que Irán no está cobrando peajes, seguros ni ningún otro tipo de tarifa a los barcos que transitan por el estratégico <b>estrecho de Ormuz</b>, desmintiendo así informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.