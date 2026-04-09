Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este 9 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este jueves 9 de abril, con noticias que abarcan desde el ámbito político y económico hasta el social e internacional.

-El presidente José Raúl Mulino realizó un recorrido por el puerto de Puerto Balboa, donde resaltó el desempeño del personal panameño en las operaciones portuarias, destacando su papel clave en la eficiencia logística del país.

-El vicecanciller Carlos Hoyos informó que la resolución propuesta por Baréin ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la crisis en el estrecho de Ormuz no logró ser adoptada, a pesar de contar con respaldo mayoritario entre los miembros.

-El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, junto al ministro argentino Pablo Quirno, firmaron los Términos de Referencia que servirán de base para una nueva relación comercial entre Panamá y Argentina.

-Se confirmó el fallecimiento de Luis Horacio Moreno Tejeira, noticia que ha causado pesar tanto en el ámbito cultural como en el financiero del país.

-La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, reapareció públicamente en la Casa Blanca para desmentir de forma categórica cualquier vínculo con el financiero Jeffrey Epstein, figura central de uno de los escándalos más notorios en la historia reciente de ese país.