Las 5 noticias más relevantes del día | 9 de abril

Pobreza infantil persiste pese al crecimiento

La pobreza en la niñez sigue siendo un problema estructural en Panamá, a pesar del crecimiento económico registrado en los últimos años.

Expertos advierten que el desarrollo no está llegando de forma equitativa, especialmente a los sectores más vulnerables, donde persisten limitaciones en acceso a educación, salud y condiciones básicas, lo que compromete el bienestar y futuro de los menores.

Tensión con China por detención de buques

El presidente José Raúl Mulino advirtió que Panamá no permitirá detenciones indefinidas de embarcaciones por parte de China, en un contexto que eleva la tensión diplomática entre ambos países.

La declaración refuerza la postura del país en defensa de su soberanía y del libre tránsito marítimo, eje clave de su economía.

Escándalo en la CSS por pensiones irregulares

Un nuevo escándalo sacude a la Caja de Seguro Social, luego de que se revelara que funcionarios habrían simulado pensiones para saldar deudas personales.

El caso pone en evidencia fallas en los controles internos de la institución y ha encendido las alertas sobre posibles redes de corrupción que estarían operando dentro del sistema.

Corrupción y minería, retos clave del país

El empresario Aurelio Barría Pino señaló que la corrupción y la minería se mantienen como dos de los principales desafíos que enfrenta Panamá en la actualidad.

A su juicio, el país necesita fortalecer su institucionalidad y tomar decisiones estratégicas que garanticen estabilidad económica y confianza tanto a nivel nacional como internacional.

Localizan a niña tras Alerta Amber

La menor reportada mediante Alerta Amber en la provincia de Los Santos fue ubicada, en un caso que movilizó a autoridades y ciudadanía.

La rápida reacción permitió dar con su paradero, cerrando con un resultado positivo un hecho que había generado preocupación a nivel nacional.