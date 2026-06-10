Las 6 claves de Panamá y el mundo | 10 de junio

La actualidad de Panamá y la región está marcada este miércoles 10 de junio por temas de transparencia gubernamental, procesos judiciales, deporte y acontecimientos políticos de impacto internacional.

-La Secretaría Nacional de Energía anunció una nueva reducción en los precios de los combustibles que regirá del 12 al 26 de junio de 2026. La gasolina de 95 octanos bajará 11.4 centavos por litro, la de 91 octanos disminuirá 11.1 centavos y el diésel ultra bajo en azufre registrará una reducción de 7.2 centavos.

-El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, reconoció que no declaró un posible conflicto de interés relacionado con un proyecto vial en el que había participado previamente como contratista, argumentando desconocimiento de la norma. Sus declaraciones se producen en medio de cuestionamientos sobre el incremento de costos y la inspección de la obra.

-Un juez de garantías declaró como causa compleja la investigación que se sigue contra el exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, y otras personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, una decisión que amplía los plazos para la investigación del caso.

-El Órgano Judicial emitió una nueva directriz para fortalecer la transparencia en la programación de audiencias dentro del Sistema Penal Acusatorio. La medida prohíbe que jueces y magistrados soliciten la asignación de audiencias específicas, con el objetivo de evitar interferencias y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

-La Selección Nacional de Panamá continúa su preparación en el Nottawasaga Inn, en Ontario, Canadá, donde afina detalles de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

-La situación política en Colombia dio un giro inesperado tras la orden de suspensión provisional emitida contra el presidente Gustavo Petro por parte de la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.