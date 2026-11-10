Las 7 noticias más importantes de Panamá y el mundo este martes 10 de noviembre

La agenda informativa de este martes 10 de noviembre estuvo marcada por noticias nacionales e internacionales, entre ellas salud, justicia, relaciones entre Panamá y Estados Unidos, la situación laboral en Paraguay y reconocimientos a la música panameña.

Panamá conmemora el Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos: Este 10 de noviembre, el país celebra una de las principales fechas de las fiestas patrias.

CSS alerta por alta ocupación hospitalaria: La Caja de Seguro Social advirtió sobre la elevada ocupación en varios hospitales del país debido al aumento de pacientes con enfermedades respiratorias, influenza, otros virus y casos de dengue.

Confirman detención provisional de Elvis Rodríguez: El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar contra Rodríguez, imputado por el presunto delito de blanqueo de capitales dentro de una investigación relacionada con fondos de Pandeportes.

Imputan cargos a exrepresentante de El Carate: Un juez de garantías imputó cargos a Paulino Domínguez, exrepresentante de la Junta Comunal de El Carate, en Las Tablas, por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado. La investigación está relacionada con el manejo de fondos públicos durante el período 2019-2024.

Estados Unidos habla sobre el Canal de Panamá: El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que Panamá dejó a un lado los esfuerzos de China y sostuvo que Washington y la administración de José Raúl Mulino controlan juntos el Canal.

Trabajadores panameños, entre los afectados por crisis de empresas vinculadas a Ueno Bank: La ministra de Trabajo de Paraguay informó que la situación ha impactado a unos 7,000 empleados directos, tanto en Paraguay como en otros países.

Omar Alfanno recibe reconocimiento de los Latin Grammy: El cantautor panameño fue homenajeado en los premios especiales 2026 de la Latin Recording Academy con el Premio del Consejo Directivo de los Latin Grammy, por su trayectoria y aportes a la música latina.