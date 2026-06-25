Línea 3 del Metro operará en 2028 y registra un 77% de avance constructivo

El megaproyecto de la Línea 3 del <a href="/tag/-/meta/mpsa-metro-de-panama-s-a-">Metro de Panamá</a>, diseñado para conectar la provincia de Panamá Oeste con la red de transporte masivo de la capital, estará operativo en el año <b>2028</b>. La obra registra actualmente un<b> 77%</b> de progreso global en su construcción y mantiene plazas de empleo activas para <b>3,900</b> personas.El presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, en compañía de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, diputados y directivos del consorcio encargado de la construcción, inspeccionó el avance de los trabajos. El recorrido incluyó pruebas técnicas sobre las vías del monorriel en un trayecto que conectó los patios y talleres del sistema con las estaciones de Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arraiján y Vista Alegre, en el distrito de <b>Arraiján</b>, provincia de Panamá Oeste.Los informes de ingeniería detallan diversos desarrollos entre sus fases constructivas. La construcción del túnel que pasa por debajo del <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a> lidera la ejecución con un <b>90%</b>, mientras que el tramo elevado alcanza el <b>85%</b>. Por el contrario, el tramo soterrado general muestra el menor desarrollo, ubicándose en un <b>66%</b> de ejecución física.El mandatario destacó la participación de los técnicos locales en el desarrollo del sistema ferroviario. <i><b>'Esto es 100 % gente de Panamá. Ya muchos de nuestros obreros calificados del metro han sido contratados en el exterior para hacer otros proyectos similares. Estoy muy contento, esto le va a cambiar la vida a todo el Oeste'</b></i>, declaró Mulino durante la inspección.Las pruebas de tránsito actuales buscan verificar los estándares de seguridad y eficiencia mecánica de los vagones antes de integrarlos al servicio comercial. El diseño final del proyecto estipula el funcionamiento de <b>26</b> trenes de tecnología japonesa. Cada unidad contará con <b>seis vagones</b> y capacidad para trasladar hasta<b> 1,000 pasajeros por viaje</b>, con capacidad de alcanzar velocidades de hasta <b>80 kilómetros por hora</b>. Los vagones cuentan con <b>36</b> asientos disponibles por vagón.La Línea 3 del Metro de Panamá es una obra planificada para mitigar el congestionamiento vial crónico que afecta a miles de usuarios que se desplazan diariamente desde la <a href="/tag/-/meta/provincia-de-panama-oeste">décima provincia</a> hacia la capital.