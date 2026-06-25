Línea 3 del Metro operará en 2028 y registra un 77% de avance constructivo

El megaproyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá, diseñado para conectar la provincia de Panamá Oeste con la red de transporte masivo de la capital, estará operativo en el año 2028. La obra registra actualmente un 77% de progreso global en su construcción y mantiene plazas de empleo activas para 3,900 personas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, en compañía de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, diputados y directivos del consorcio encargado de la construcción, inspeccionó el avance de los trabajos. El recorrido incluyó pruebas técnicas sobre las vías del monorriel en un trayecto que conectó los patios y talleres del sistema con las estaciones de Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arraiján y Vista Alegre, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Los informes de ingeniería detallan diversos desarrollos entre sus fases constructivas. La construcción del túnel que pasa por debajo del Canal de Panamá lidera la ejecución con un 90%, mientras que el tramo elevado alcanza el 85%. Por el contrario, el tramo soterrado general muestra el menor desarrollo, ubicándose en un 66% de ejecución física.

El mandatario destacó la participación de los técnicos locales en el desarrollo del sistema ferroviario. “Esto es 100 % gente de Panamá. Ya muchos de nuestros obreros calificados del metro han sido contratados en el exterior para hacer otros proyectos similares. Estoy muy contento, esto le va a cambiar la vida a todo el Oeste”, declaró Mulino durante la inspección.

Las pruebas de tránsito actuales buscan verificar los estándares de seguridad y eficiencia mecánica de los vagones antes de integrarlos al servicio comercial.

El diseño final del proyecto estipula el funcionamiento de 26 trenes de tecnología japonesa. Cada unidad contará con seis vagones y capacidad para trasladar hasta 1,000 pasajeros por viaje, con capacidad de alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Los vagones cuentan con 36 asientos disponibles por vagón.

La Línea 3 del Metro de Panamá es una obra planificada para mitigar el congestionamiento vial crónico que afecta a miles de usuarios que se desplazan diariamente desde la décima provincia hacia la capital.