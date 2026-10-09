MEF gestiona fondos internacionales tras terremoto y 40 réplicas

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), inició contactos con organismos financieros internacionales para obtener recursos económicos destinados a atender las afectaciones provocadas por el terremoto registrado este viernes 9 de octubre de 2026.

El titular de la cartera económica, Felipe Chapman, confirmó que entabló comunicación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida busca canalizar financiamiento o asistencia para hacer frente a la crisis y auxiliar a la población impactada.

“Personalmente, he contactado a las principales instituciones financieras internacionales con las cuales tiene relación la República de Panamá [...] con el objetivo de obtener los recursos necesarios para hacerle frente a esta crisis, ayudar a los afectados y atender las necesidades más apremiantes de los panameños”, planteó Chapman tras coordinar acciones con la Presidencia de la República.

Paralelamente, los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) detallan un recrudecimiento de la actividad telúrica en el Pacífico nacional. Tras el sismo principal de magnitud 7.2 ocurrido a las 12:56 p. m. al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, el organismo contabiliza más de 40 réplicas hasta las 4:41 p. m.

Entre los movimientos de mayor consideración destaca un sismo de magnitud 6.9 registrado a las 3:25 p. m. a 25 kilómetros al este de la isla de Coiba, a una profundidad de 5 kilómetros. Previamente, a la 1:22 p. m., se había reportado un evento de magnitud 6.1 al noreste de Tonosí.

Las autoridades de emergencia y los equipos técnicos mantienen la vigilancia sobre la infraestructura pública en las provincias centrales e insulares, mientras se evalúa el alcance de los fondos requeridos con los entes multilaterales.