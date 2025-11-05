Ministerio de Trabajo da plazo a Cervecería Nacional para sustentar legalidad de despidos

La ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Jackeline Muñoz, reveló la mañana de este miércoles 5 de noviembre que la entidad que dirige efectuó una inspección en la Cervecería Nacional, empresa que anunció una serie de despedidos debido a las bajas ventas y el incremento de los impuestos.

De acuerdo con la compañía, esas desvinculaciones tienen el objetivo de adaptarse a las condiciones actuales del mercado y garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

Muñoz destacó que el director de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) visitó la compañía y le solicitó los documentos.

Luego de esa solicitud la empresa manifestó que fueron despidos legales, por ello Mitradel le pidió que lo sustentara y le otorgó un plazo hasta este jueves 6 de noviembre para presentar la documentación.

En este punto la ministra recordó que, si se presentan los casos de mutuos acuerdos, son una voluntad del trabajador de la empresa.

Mientras que los que fueron despedidos tendrán el acompañamiento del Mitradel en este proceso. “Hay terminaciones laborales legales... los abogados tienen el deber de presentarlo”, expresó.

La entidad está a la espera de que el bufete de abogados presente la documentación requerida a Cervecería Nacional, que anunció los despidos este 1 de noviembre.

Tras el anuncio de la cervecera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que la administración del presidente José Raúl Mulino no incremento los impuestos para el sector de bebidas alcohólicas.

El MEF enfatizó que no se ha aprobado ningún aumento de impuestos ni para las productoras de bebidas alcohólicas ni para otros sectores económicos.

“Durante esta administración no se ha implementado ninguna modificación tributaria”, señaló la institución en un comunicado oficial.

La entidad recordó que los ajustes al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de bebidas alcohólicas fueron aprobados durante las administraciones de los entonces presidentes de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, con el propósito de financiar compromisos relacionados con las jubilaciones.

Entre esas medidas se encuentra la Ley No. 438 de 2024, promulgada el 14 de junio de ese año, que establece un bono anual permanente de $140 para jubilados y pensionados, financiado por el Tesoro Nacional.

La citada norma, denominada “Ley que crea el Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”, incluyó una modificación al ISC aplicado a las bebidas alcohólicas.