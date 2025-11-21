Mulino a Magistrados del Tribunal Electoral en 2024: ‘Si no me dejan correr, prendo este país’

Durante su visita oficial a Costa Rica, el presidente panameño <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> se refirió abiertamente y por primera vez a las presiones y obstáculos que, según él, enfrentó antes de lograr su candidatura presidencial en 2024.Mulino recordó que viajó a Costa Rica apenas semanas después de las elecciones panameñas y fue recibido por el mandatario Rodrigo Chaves, en un momento que calificó como uno de <i>'gran incertidumbre política'</i> para su país y para su propio futuro electoral.Según afirmó,<i> 'ciertamente esos poderes que mencionas no querían en Panamá que yo fuera presidente de la República'</i>, señalando que diversos sectores <i>'estiraron la soga al máximo'</i> antes de permitirle competir.El mandatario aseguró que detrás de su postulación existía <i>'mucho encono y mucho odio'</i>, y mencionó directamente a <b>magistrados del<a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral"> Tribunal Electoral (TE)</a>, sectores mediáticos, empresarios importantes y salvamentos de votos cuestionables de la <a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> como parte del escenario adverso que enfrentó. <i>'Casi me llevan por delante a costa de la democracia y de la voluntad popular'</i>, afirmó.Mulino incluso relató una conversación que sostuvo con los magistrados del TE en ese periodo: <i>'Si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por las cuatro esquinas'</i>, dijo que les amenazó, enfatizando que debía respetarse el derecho del pueblo panameño a elegir. <i>'Si pierdo, pierdo; si gano, gano. Yo me someto a la voluntad del pueblo'</i>.El presidente también destacó que llegó al poder <i>'sin socios, sin padrinos y sin grupos económicos'</i> detrás de su candidatura, lo que <b>le ha permitido gobernar sin compromisos adquiridos ni presiones de financistas ocultos</b>.<i>'Yo llegué al gobierno sin hipoteca, eso es grande, muy cómodo'</i>, expresó. <i>'Hoy vienen a mí, por supuesto, pero en plano de igualdad, no de imposición'</i>.Mulino advirtió que en muchos países persiste el fenómeno de actores económicos que respaldan campañas desde las sombras para luego influir en el poder político, pero abandonan a los gobernantes cuando surgen dificultades. <b>Aseguró que ese no es su caso y que su independencia ha sido clave en su estilo de gobierno</b>.La intervención del mandatario panameño se produjo durante un encuentro bilateral con las autoridades costarricenses, en el que también se abordaron temas de cooperación regional y seguridad.