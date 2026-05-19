Mulino expresa respaldo a Bolivia y pide a la OEA pronunciarse ante crisis política

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una conversación con su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien manifestó su respaldo y solidaridad en medio de la crisis política que enfrenta el país sudamericano.

Según informó la Presidencia de Panamá, Mulino expresó su apoyo “como jefe de un gobierno institucional” y calificó la situación en Bolivia como “una nueva arremetida de la izquierda radical y el narcotráfico”.

El mandatario indicó además que solicitó, a través de la representación de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), un pronunciamiento del organismo multilateral en favor de la estabilidad política y social de Bolivia.

“Panamá colaborará en la esfera política internacional”, manifestó Mulino durante la conversación con Paz.

Por su parte, el presidente boliviano agradeció el respaldo brindado por Panamá y aseguró que su Gobierno trabaja para superar la crisis que atraviesa el país.

“Vamos a acabar con esto esta semana. La pelea está dura, pero la vamos a sacar adelante”, expresó Rodrigo Paz, quien también señaló que los hechos corresponden al “último coletazo de gente que promueve el caos”.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento al menos 10 países han expresado públicamente su apoyo al Gobierno boliviano encabezado por Paz.