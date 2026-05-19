Mulino expresa respaldo a Bolivia y pide a la OEA pronunciarse ante crisis política

El <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente de la República, José Raúl Mulino</a>, sostuvo una conversación con su homólogo de Bolivia, <b>Rodrigo Paz</b>, a quien manifestó su respaldo y solidaridad en medio de la crisis política que enfrenta el país sudamericano.Según informó la Presidencia de Panamá, Mulino expresó su apoyo <i>'como jefe de un gobierno institucional'</i><b> </b>y calificó la situación en Bolivia como <i>'una nueva arremetida de la izquierda radical y el narcotráfico'.</i>El mandatario indicó además que solicitó, a través de la representación de Panamá ante la <b>Organización de Estados Americanos (OEA)</b>, un pronunciamiento del organismo multilateral en favor de la estabilidad política y social de Bolivia.<i>'Panamá colaborará en la esfera política internacional'</i>, manifestó Mulino durante la conversación con Paz.Por su parte, el presidente boliviano agradeció el respaldo brindado por Panamá y aseguró que su Gobierno trabaja para superar la crisis que atraviesa el país.<i>'Vamos a acabar con esto esta semana. La pelea está dura, pero la vamos a sacar adelante',</i> expresó Rodrigo Paz, quien también señaló que los hechos corresponden al <i>'último coletazo de gente que promueve el caos'.</i>De acuerdo con la información oficial, hasta el momento al menos 10 países han expresado públicamente su apoyo al Gobierno boliviano encabezado por Paz.