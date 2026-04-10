Niña desaparecida en Los Santos: hombre cercano a la familia la tenía

La desaparición de la niña de 7 años, reportada la tarde de este jueves 9 de abril en La Villa de Los Santos, dio un giro en las últimas horas, luego de que las autoridades confirmaran que la menor fue localizada en compañía de un hombre conocido por su entorno familiar.

El caso activó una alerta Amber y generó preocupación a nivel nacional, tras conocerse que la menor había sido vista por última vez durante la tarde, lo que llevó a familiares y agentes policiales a iniciar su búsqueda en distintos puntos del distrito.

De acuerdo con los primeros informes, la niña fue ubicada sana y salva en una residencia, donde se encontraba junto a este adulto, cuya relación previa con la familia fue confirmada por las autoridades.

Tras el hallazgo, el hombre fue aprehendido y puesto a órdenes del Ministerio Público, que adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso ahora se centra en determinar si existió algún tipo de delito y bajo qué condiciones se produjo el traslado de la menor, mientras se recaban declaraciones y otras evidencias.

La rápida activación de los protocolos de búsqueda permitió dar con el paradero de la niña en pocas horas, lo que evitó que la situación escalara a mayores riesgos.

Este caso, sin embargo, deja una inquietud que se repite en muchas historias similares: el peligro no siempre viene de lejos.

En no pocas ocasiones, las alertas se activan por desconocidos, pero las investigaciones terminan señalando a personas del círculo cercano.

Es una realidad incómoda, difícil de asimilar, pero que obliga a mirar con más atención los entornos de confianza y a reforzar la protección dentro del propio núcleo familiar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier desaparición y colaborar con las investigaciones en curso.