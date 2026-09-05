Panamá y el mundo: las noticias más importantes de este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, Panamá y el escenario internacional estuvieron marcados por distintos acontecimientos que captaron la atención durante la jornada, desde un incidente que involucra a miembros del Comando Sur de Estados Unidos hasta nuevos acontecimientos relacionados con Venezuela y Medio Oriente.

-El Comando Sur de Estados Unidos confirmó a N+ Univision que algunos de sus integrantes estuvieron vinculados a un incidente ocurrido el pasado 15 de agosto en un hostal del país. El caso surgió luego de que el mexicano Patricio Ramírez, de 29 años, denunciara haber sido agredido por tres ciudadanos estadounidenses.

-Dos hombres quedaron bajo detención provisional y una mujer deberá cumplir depósito domiciliario, luego de que fueran imputados por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado, relacionado con la muerte del empresario y banquero suizo-español Miguel González.

-La Cinta Costera 3 recibió este sábado a cientos de participantes que se sumaron a la vigésima séptima edición del Relevo por la Vida, organizado por la Fundación Amigos de Niños con Leucemia y Cáncer (Fanlyc). La actividad reúne a personas de distintas edades en apoyo a los niños y jóvenes que enfrentan enfermedades oncológicas, convirtiéndose en uno de los eventos solidarios más importantes del país.

-Desde Washington el periodista David Alandete, corresponsal de ABC de España, señaló que se habría planteado al equipo de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado la posibilidad de que pase primero por Estados Unidos antes de regresar a Venezuela. La información se conoce mientras continúa la atención internacional sobre el futuro político de la líder opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz.

-El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas inutilizaron o destruyeron tres petroleros iraníes, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses que se encontraban patrullando aguas de la región.