PedidosYa responde al paro: ‘Quienes lo lideran no son repartidores activos’

Queremos ser claros en dos puntos. Jurídicamente no existe una 'huelga', porque no existe una relación laboral. Los repartidores son prestadores de servicios independientes vinculados por un Contrato de Prestación de Servicios. Lo que se observa es una manifestación de un grupo minoritario que, además, en su mayoría no presta servicios activos en la plataforma. El nuevo esquema fue comunicado cumpliendo con las obligaciones contractuales y no está contemplado ningún cambio adicional a lo ya informado por los canales oficiales.Esperamos que esta situación concluya lo antes posible, a medida que más repartidores comprueben en la calle los beneficios del nuevo modelo.Ya estamos viendo la operación normalizada, cada día son más los repartidores que se conectan con normalidad.