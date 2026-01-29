¿Qué decía la nota que le dejaron al procurador Gómez en unas cabezas de guineo? Aquí los detalles

En medio de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público contra el expresidente José Gabriel Carrizo y del juicio por el caso de corrupción de Odebrecht, aparecieron dos cabezas de guineo frente a la sede de la Procuraduría General de la Nación, acompañadas de un mensaje que cuestiona la aplicación del sistema de justicia panameño.

El mensaje, impreso en una hoja blanca tamaño 8.5 x 11, estaba dirigido al Ministerio Público y señalaba: “Esta entrega expresa la indignación ciudadana frente a la desigualdad en la aplicación de la justicia en Panamá. La corrupción no está solo en la calle. También está incrustada y enquistada dentro del Ministerio Público, cuando actúa con selectividad, omisiones o decisiones que favorecen la impunidad en casos de alto perfil”.

Las cabezas de guineo fueron colocadas la tarde de este jueves, mientras medios de comunicación se encontraban en el lugar cubriendo información relacionada con el caso Carrizo.