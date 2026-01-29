  1. Inicio
¿Qué decía la nota que le dejaron al procurador Gómez en unas cabezas de guineo? Aquí los detalles

Agentes de la Policía Nacional retiraron los objetos del área.
Agentes de la Policía Nacional retiraron los objetos del área. | Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Manuel Vega Loo
  • 29/01/2026 14:30


En medio de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público contra el expresidente José Gabriel Carrizo y del juicio por el caso de corrupción de Odebrecht, aparecieron dos cabezas de guineo frente a la sede de la Procuraduría General de la Nación, acompañadas de un mensaje que cuestiona la aplicación del sistema de justicia panameño.

El mensaje, impreso en una hoja blanca tamaño 8.5 x 11, estaba dirigido al Ministerio Público y señalaba: “Esta entrega expresa la indignación ciudadana frente a la desigualdad en la aplicación de la justicia en Panamá. La corrupción no está solo en la calle. También está incrustada y enquistada dentro del Ministerio Público, cuando actúa con selectividad, omisiones o decisiones que favorecen la impunidad en casos de alto perfil”.

Las cabezas de guineo fueron colocadas la tarde de este jueves, mientras medios de comunicación se encontraban en el lugar cubriendo información relacionada con el caso Carrizo.


| Richard Bonilla | La Estrella de Panamá

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional retiraron los objetos del área.

En otra parte del mensaje decía: “No es un ataque personal. Es un señalamiento institucional. La ciudadanía observa, compara y concluye:la ley no se aplica igual para todos”.

