Reforma educativa: Bloise presenta hoja de ruta legislativa con ocho sectores clave

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jorge-bloise" target="_blank">El diputado Jorge Bloise</a>,</b> presidente de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/comision-de-educacion" target="_blank">Comisión de Educación de la Asamblea Nacional</a></b>, informó este lunes 19 de enero que <b>el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/organo-legislativo" target="_blank">Órgano Legislativo</a> desarrollará un proceso autónomo de análisis y consenso sobre la reforma educativa</b>, independientemente del proyecto de ley que sea presentado por el Órgano Ejecutivo.Durante una conferencia de prensa desde la Asamblea Nacional, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jorge-bloise" target="_blank">Bloise</a></b> detalló que este proceso incluirá mesas técnicas de trabajo que se realizarán en<b> seis sesiones legislativas, con la participación de ocho sectores clave del sistema educativo</b>, todos con voz y voto.Entre los sectores convocados figuran el <b>Ministerio de Educación, gremios docentes (UNEP, UNECEP y FAM), </b>representantes de los estudiantes a nivel nacional, padres de familia, rectores de universidades oficiales y particulares, organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial a través del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/autor/-/meta/conep-consejo-nacional-de-la-empresa-privada" target="_blank">Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)</a> </b>y los trabajadores representados por Conato.Según explicó el diputado, las mesas abordarán temas estructurales como gobernanza educativa, calidad, equidad, formación docente, educación superior y otros ejes considerados prioritarios para una reforma profunda del sistema educativo panameño.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jorge-bloise" target="_blank">Bloise</a></b> subrayó que estos espacios de diálogo buscan construir propuestas por consenso que permitan enriquecer el debate legislativo una vez el Ejecutivo presente su iniciativa formal. <i>'No se trata de un proceso improvisado. Esta discusión fue anunciada desde noviembre de 2025 y responde a una necesidad del país', </i>afirmó.Como parte de una hoja de ruta, <b>la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/comision-de-educacion" target="_blank">Comisión de Educación</a> también organizará un ciclo de conferencias que iniciarán el viernes 23 de enero, a las 7:30 a.m.</b>, en el Parlatino, con entrada gratuita.En este primer encuentro participarán expertos internacionales, entre ellos exministros de Educación y representantes de organismos como la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ocde-organizacion-para-la-cooperacion-y-el-desarrollo-economico" target="_blank">Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)</a></b>.Entre los invitados destacan <b>Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE</b> <b>y creador de las pruebas PISA;</b> <b>María Victoria Angulo, exministra de Educación de Colombia;</b> <b>representantes del Laboratorio de Innovación Educativa para América Latina,</b> quienes compartirán experiencias de reformas aplicadas en otros países.Posteriormente, se desarrollarán conferencias con expertos nacionales, docentes, directores y representantes de la sociedad civil. Además, se lanzará una encuesta nacional a través de plataformas digitales para recoger aportes ciudadanos y se realizarán encuentros presenciales en todas las regiones educativas del país.El diputado reiteró que el objetivo es avanzar hacia una <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/los-grandes-desafios-de-la-educacion-en-panama-una-mirada-desde-la-filosofia-de-la-educacion-DN10485574" target="_blank">nueva Ley Orgánica de Educación</a> </b>que trascienda administraciones y se convierta en una política de Estado.<i> 'Queremos darle a Panamá la esperanza de una reforma educativa construida con participación amplia y visión de largo plazo',</i> sostuvo.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jorge-bloise" target="_blank">Bloise</a></b> adelantó que <b>este 22 de enero se reunirá con la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lucy-molinar" target="_blank">ministra de Educación, Lucy Molinar</a>,</b> para abordar el proceso de reformas, mientras el debate sobre el futuro del sistema educativo panameño continúa abierto en el país.