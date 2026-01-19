Reforma educativa: Bloise presenta hoja de ruta legislativa con ocho sectores clave

El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, informó este lunes 19 de enero que el Órgano Legislativo desarrollará un proceso autónomo de análisis y consenso sobre la reforma educativa, independientemente del proyecto de ley que sea presentado por el Órgano Ejecutivo.

Durante una conferencia de prensa desde la Asamblea Nacional, Bloise detalló que este proceso incluirá mesas técnicas de trabajo que se realizarán en seis sesiones legislativas, con la participación de ocho sectores clave del sistema educativo, todos con voz y voto.

Entre los sectores convocados figuran el Ministerio de Educación, gremios docentes (UNEP, UNECEP y FAM), representantes de los estudiantes a nivel nacional, padres de familia, rectores de universidades oficiales y particulares, organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y los trabajadores representados por Conato.

Según explicó el diputado, las mesas abordarán temas estructurales como gobernanza educativa, calidad, equidad, formación docente, educación superior y otros ejes considerados prioritarios para una reforma profunda del sistema educativo panameño.

Bloise subrayó que estos espacios de diálogo buscan construir propuestas por consenso que permitan enriquecer el debate legislativo una vez el Ejecutivo presente su iniciativa formal. “No se trata de un proceso improvisado. Esta discusión fue anunciada desde noviembre de 2025 y responde a una necesidad del país”, afirmó.

Como parte de una hoja de ruta, la Comisión de Educación también organizará un ciclo de conferencias que iniciarán el viernes 23 de enero, a las 7:30 a.m., en el Parlatino, con entrada gratuita.

En este primer encuentro participarán expertos internacionales, entre ellos exministros de Educación y representantes de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Entre los invitados destacan Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE y creador de las pruebas PISA; María Victoria Angulo, exministra de Educación de Colombia; representantes del Laboratorio de Innovación Educativa para América Latina, quienes compartirán experiencias de reformas aplicadas en otros países.

Posteriormente, se desarrollarán conferencias con expertos nacionales, docentes, directores y representantes de la sociedad civil. Además, se lanzará una encuesta nacional a través de plataformas digitales para recoger aportes ciudadanos y se realizarán encuentros presenciales en todas las regiones educativas del país.

El diputado reiteró que el objetivo es avanzar hacia una nueva Ley Orgánica de Educación que trascienda administraciones y se convierta en una política de Estado. “Queremos darle a Panamá la esperanza de una reforma educativa construida con participación amplia y visión de largo plazo”, sostuvo.

Bloise adelantó que este 22 de enero se reunirá con la ministra de Educación, Lucy Molinar, para abordar el proceso de reformas, mientras el debate sobre el futuro del sistema educativo panameño continúa abierto en el país.