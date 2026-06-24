Tensión con China: CSJ defiende su independencia ante los cuestionamientos por el fallo sobre los puertos de Balboa y Cristóbal

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen, defendió este miércoles 24 de junio la independencia del máximo tribunal de Panamá luego de los cuestionamientos realizados por el observador permanente de China ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Xie Feng, sobre el fallo que declaró inconstitucional el contrato para la operación de dos puertos de Balboa y Cristóbal.

Chen aclaró que la CSJ no puede pronunciarse sobre el contenido de sus decisiones judiciales debido a las limitaciones constitucionales que rigen a los magistrados, pero aprovechó la ocasión para explicar el papel que desempeña el Órgano Judicial dentro del sistema democrático panameño.

“Yo lo primero que tengo que decir es que la Corte no puede reaccionar porque constitucionalmente nosotros tenemos una reserva que no podemos hablar de nuestros fallos”, afirmó Chen a Telemetro Reporta.

La magistrada subrayó que la CSJ tiene la responsabilidad de actuar como garante de la Constitución y que todas sus decisiones responden a un análisis jurídico riguroso.

“La Corte es la guardiana de la Constitución y como tal tiene un rol fundamental que cumplir”, sostuvo.

Chen explicó que cada sentencia surge del estudio de las controversias constitucionales planteadas ante el tribunal y no de presiones externas o de la opinión pública.

“En cualquier fallo, en cualquier decisión que la Corte adopte, lo hace siguiendo un análisis jurídico, analizando la controversia constitucional que nos presenta el activador constitucional y llegando a una conclusión”, indicó.

La presidenta de la Corte enfatizó que los jueces no pueden dictar resoluciones en función de intereses políticos, económicos o de las expectativas de determinados sectores de la sociedad.

“Las Cortes no podemos emitir fallos basados en lo que la gente quiere, sino en lo que es constitucionalmente correcto luego de un análisis que hace la Corte”, manifestó.

Asimismo, reconoció que las decisiones judiciales suelen generar opiniones divididas, pero destacó que la legitimidad de la justicia radica precisamente en su independencia.

“Siempre va a haber alguien que le guste el fallo y va a haber gente que no le guste el fallo, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones que tiene la gente o esos deseos que tienen las personas, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo”, señaló.

Chen reiteró que la función constitucional de la Corte Suprema es irrenunciable y que su deber es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, independientemente de las reacciones que puedan generar sus decisiones.

“La Corte no puede renunciar a su rol de guardiana de la Constitución”, concluyó.