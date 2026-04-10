Transporte de pacientes: Instituto Oncológico aclara cómo funciona su servicio oficial

El Instituto Oncológico Nacional (ION) emitió un comunicado en el que aclaró que no mantiene ningún tipo de contrato ni alianza con plataformas tecnológicas de transporte, ante informaciones que vinculaban a la institución con este tipo de servicios.

La entidad explicó que el uso de su identidad institucional, como el nombre o el logo, en proyectos particulares requiere autorización previa, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Asimismo, destacó que cualquier colaboración o apoyo en beneficio de los pacientes debe ser evaluado a través de los canales legales y administrativos correspondientes, como garantía de transparencia, equidad y bienestar para quienes requieren estos servicios.

El ION también recordó que el transporte es una actividad regulada por las autoridades competentes en materia de tránsito y salud, por lo que reiteró que no existe relación formal con plataformas tecnológicas de traslado.

En ese sentido, precisó que el servicio de transporte gratuito oficial se ofrece únicamente mediante vehículos institucionales debidamente identificados, con rutas hacia la 5 de Mayo y la Terminal de Transporte.

Finalmente, la institución señaló que también cuenta con el respaldo de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que colaboran brindando apoyo de transporte a pacientes de escasos recursos.