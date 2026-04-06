Urbanistas proponen alternativas a la ampliación de vía España

El destino de la vía España trasciende el de una sola avenida. Lo que está en juego es un modelo de desarrollo urbano: si la ciudad podrá dar un giro hacia una lógica más humana, más eficiente y más sostenible.Más que oponerse a una ampliación puntual, lo que plantean los especialistas es un cambio de enfoque. El problema no es la falta de carriles, sino la dependencia del automóvil como eje del sistema de movilidad. En ese sentido, la solución no pasa por seguir expandiendo la infraestructura vial, sino por fortalecer alternativas que reduzcan la necesidad de usar el carro: un transporte público eficiente, articulado en torno al metro, complementado por buses bien integrados, espacios caminables y opciones de movilidad activa.Así lo planteó la urbanista <b>Mónica Solís</b>, quien explicó que las ciudades con mayor calidad de vida han superado la obsesión por el automóvil: <i>«La experiencia muestra que ampliar las vías genera más tráfico en el mediano plazo. Lo acertado es concentrarse en el transporte público, la movilidad activa y una planificación urbana coherente»</i>.En cambio, Panamá parece seguir trancada en el automóvil, respaldado por una pujante industria que introduce unos <b>60 mil vehículos cada año a nuestras calles</b>. En el presente, Panamá supera el millón y medio de vehículos en circulación, sin que la red vial de la ciudad haya aumentado en la misma proporción. Las calles no crecen al ritmo de los autos. El resultado es una presión constante sobre un sistema que ya opera al límite.<i>«Proyectos como este lo que hacen es generar un alivio momentáneo, sin resolver el problema estructural»</i>, sostuvo el arquitecto González Clare.